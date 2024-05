Ostalb: Amtliche Warnung vor „großem bis sehr großem Hochwasser“

Die Wetterdienste sowie das Hochwasser-​Vorhersage-​Zentrum des Landes (HVZ) haben eine Hochwasserwarnung speziell auch für Ostwürttemberg mit Ostalb herausgegeben.

Freitag, 31. Mai 2024

Im offiziellen HVZ-​Lagebericht heißt es am Freitagmorgen: „In Gewässern der östlichen Landeshälfte sowie im Neckar können sich große bis sehr große Hochwasser ausbilden.“ Und weiter: „Beginnend ab Freitag vormittag werden sehr deutliche Wasseranstiege erwartet.“



Konkret bezogen auf den Rems-​Pegel Schwäbisch Gmünd sagt die Prognose aus, dass schon zum Abend der sogenannte Hochwassermeldewert überschritten sein könnte. Ähnliches gilt auch fürs Kochertal.

Das bedeutet zwar zunächst noch keine Überschwemmungen im Rems– oder Kochertal, doch eine Aufforderung an Behörden, Hilfsorganisationen und Bürger, die weitere Entwicklung aufmerksam zu beobachten.

Besorgniserregend ist, dass die Kurve des Pegels in der Vorhersage der HVZ für die Nacht und den Samstag weiter steil nach oben zeigt. Grund für die Entwicklung ist ein großflächiges Starkregengebiet über Süddeutschland, insbesondere Bayern und Ostwürttemberg.

Die Wetterdienste hatten schon seit Wochenanfang von einer drohenden „5b-​Wetterlage“ mit der Gefahr von Überflutungen gewarnt. Diese Wetterlage sagt aus, dass ein extrem mit feuchten Luftmassen gesättigtes Tiefdruckgebiet aus dem Mittelmeerraum (Adria) hier mit anderen Atlantik– oder Nordseetiefs zusammentrifft, so dass es zwangsläufig zu einem tagelangen Starkregenereignis kommt.

Es werden bis Sonntag demnach auch in Ostwürttemberg Regenmengen erwartet, die dem Gesamtniederschlag etwa eines Monats entsprechen.

Wie kein anderer kennt Günther Dangelmaier, Remsanlieger und Ortschronist in Hussenhofen, die Launen der Rems. „Wir stehen Gewehr bei Fuß“, sagt er am Freitagmorgen und gibt auch seinen Nachbarn entlang der Rems den Rat, die weitere Entwicklung aufmerksam zu beobachten, um gegen böse Überraschungen in der kommenden Nacht gewappnet zu sein.





An aktuelle Hochwasser-​Infos kommt man über die Internetseite des Landesumweltministeriums. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

