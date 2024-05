Pilotprojekt in Waldstetten: Was ist eine „Caring Community“?

Im Alter möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden wohnen – davon träumen viele. Diesen Wunsch will nun ein Pilotprojekt in Waldstetten erfüllen. Die Idee: In einer „fürsorgenden Gemeinschaft“ könnten sich die Generationen gegenseitig unterstützen.

Freitag, 31. Mai 2024

Benjamin Richter

Die Nachbarschaftsgespräche, aus denen eine solche Vernetzung hervorgehen könnte, sind dabei nur einer von insgesamt vier Bausteinen, aus denen das Projekt der Gemeinde Waldstetten, des Ostalbkreises und der Stiftung Haus Lindenhof aufgebaut ist. Die weiteren: präventive Hausbesuche, ein Hilfe-​Mix-​Angebot und Begegnungsmöglichkeiten in den Teilorten.

Um das entstehende „Bauwerk“ mit Leben zu füllen, ist allerdings noch etwas Entscheidendes vonnöten: engagierte Bürgerinnen und Bürger, die mitmachen und sich einbringen. „Wir wären allein völlig überfordert“, gibt Bürgermeister Michael Rembold unumwunden zu.

Das vom Landesministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz geförderte Pilotprojekt ist im Ostalbkreis einzigartig. Dass die Wahl auf die Stuifengemeinde fiel, daran hätten die seit 2018 vor Ort etablierte Quartiersarbeit und die auf diese Weise bereits gesammelten Erfahrungen großen Anteil, legte Verena Weber bei einem Pressegespräch am Mittwoch dar.

„Vereinsamung ist ein immer größeres Thema“, so die stellvertretende Leiterin der Stabsstelle Sozialplanung im Landratsamt. „Umso dringlicher ist es zu klären, was nötig ist, damit die Leute vor Ort gut aufgefangen werden.“





Mit welchen Angeboten das Pilotprojekt in Waldstetten konkret und greifbar werden soll und wie viel Geld die Gemeinde dafür aus der Landeskasse bekommt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

