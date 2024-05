Rems kratzt an Hochwasser-​Marke — Regen hält an

Längst noch keine Entwarnung in Sachen Hochwasser auf der Ostalb und besonders im Remstal am Freitagabend. Ganz im Gegenteil: Die Flüsse und Bäche sind randvoll, die Meteorologen warnen vor einer weiteren Zuspitzung der Situation in der Nacht und am Samstag.

Freitag, 31. Mai 2024

Die aktuellen Bilder von Rems und Josefsbach von Freitagabend sprechen für sich: Die Hochwassersituation im Ostalbkreis und vor allem auch im Remstal scheint sich weiter zuzuspitzen. Es hat den ganzen Tag geregnet. Die Pegel steigen am Freitag kontinuierlich.

Am späten Abend dürfte der Remspegel die sogenannte Hochwassermeldemarke erreicht haben. Das bedeutet zunächst noch keine unmittelbare Gefahr für die Rems-​Anlieger, doch werden Behörden, Hilfsorganisationen und Bürger zur erhöhten Aufmerksamkeit im Hinblick auf die weitere Entwicklung aufgefordert.

Weiterhin warnen die Wetterdienste und das HVZ (Hochwasser Vorhersage Zentrum) vor weiteren ergiebigen Regenfällen und der Gefahr von Überflutungen in der Nacht und im Verlaufe des Samstag.







