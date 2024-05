Resilienzzentrum: Tipps zum Verhalten bei Hochwasser

Für das Wochenende ist dauerhafter Starkregen in Ostwürttemberg und auf derOstalb angesagt. Das Resilienzzentrum informiert über mögliche Vorsorgemaßnahmen.

Es besteht grundsätzlich Gefahr für Leib und Leben. Je nach Ursache können Gebäude und Straßen überflutet oder unterspült werden.







Welche Vorsorgemaßnahmen man treffen kann und worauf man im Fall eines Hochwassers achten sollte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Von Hochwasser spricht man, wenn das Wasser nicht mehr in den Gewässern abfließen kann, sondern über die Uferkanten hinausgeht und angrenzende Bereiche überflutet. Bei Überflutungen durch Sturzfluten und Starkregen fließt das Wasser nicht in die Gewässer oder in den Kanal, sondern oberirdisch ab.

