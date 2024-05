Straßdorf: Renate und Eberhard Wagner feiern Eiserne Hochzeit

Foto: Astavi

Nach 65 gemeinsamen Jahren erinnert sich das Ehepaar Wagner an miteinander erlebte Höhen und Tiefen in Schwäbisch Gmünd. Bürgermeister Christian Baron und Ortsvorsteher Werner Nußbaum gratulieren im Namen der Stadt und des Ministerpräsidenten.

Freitag, 31. Mai 2024

Benjamin Richter

Im Mittelpunkt des Stadtteils Straßdorf steht das Haus Kaiserberge, wo an Fronleichnam in der Wohngruppe drei zusammengestellte Tische festlich gedeckt wurden. Das Personal beglückwünschte die Senioren Renate und Eberhard Wagner zu deren Eiserner Hochzeit.

Nachbarn und Mitbewohner gratulierten dem Ehepaar, auch Tochter Karin mit ihrer Familie gesellte sich dazu. Ortsvorsteher Werner Nußbaum sowie Erster Bürgermeister Christian Baron ließen es sich nicht nehmen, im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie der Stadtverwaltung und des Stadtteils Grüße zu übermitteln. Sie wünschten einen unbeschwerten Ehrentag und noch viele Jahre Gesundheit, Glück und Gottes Segen.





Auch Tochter Karin hatte eine Überraschung für ihre Eltern vorbereitet. Ihr Vater Eberhard Rudolf Wagner konnte seinen Ehering nicht tragen, so dass auch ihre Mutter Agathe Renate Wagner ihren Ring solidarisch zu Hause aufbewahrte. Am Donnerstag haben die Ehejubilare wie vor 65 Jahren auf den nächsten Lebensabschnitt angestoßen und die goldenen Eheringe getauscht. Dabei brach Renate Wagner in Tränen aus: „Unsere Karin hat schon immer besondere Ideen gehabt.“

