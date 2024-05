TNG: Einstweilige Verfügung gegen Stadtwerke und GmündCOM

Die TNG Stadtnetz GmbH hat eine einstweilige Verfügung gegen die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd und die GmündCOM GmbH erwirkt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Freitag, 31. Mai 2024

Sarah Fleischer

Das Landgericht Ellwangen hatte die beantragte einstweilige Verfügung gegen die Stadtwerke und die GmündCOM am 22. Mai in vollem Umfang erlassen.







Was das für die Stadtwerke und GmündCOM bedeutet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



TNG wehrte sich damit gegen die Vorwürfe der Stadtwerke, von TNG beauftragte Personen würden fälschlich behaupten, im Auftrag der Stadtwerke unterwegs zu sein und mit den Stadtwerken zusammenzuarbeiten. TNG würde in diesem falschen Kontext um die Unterschrift von Kunden werben. Die Rems-​Zeitung hatte am 7. Mai über den Disput berichtet.

