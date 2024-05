„Grabba“-Nest auf dem Herlikofer Maibaum

Bei dem Unwetter am Donnerstag ist war dem Maibaum im Stadtteil Herlikofen leider an den Kragen gegangen. Doch manchmal wird aus der Not eine Tugend — es braucht nur Kreativität!

Dienstag, 07. Mai 2024

Sarah Fleischer

Sturmböen knickten am Donnerstag den Wipfel des Maibaums um. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, denn die Maibaum-​Macher hatten mit einer guten Seilsicherung vorgesorgt, so dass der Wipfel nicht abstürzen, sondern sorgsam geborgen werden konnte. Die örtliche Feuerwehr-​Abteilung hat aus der Not flugs eine Tugend gemacht und übers Wochenende mit einer „Umbaumaßnahme“ einen echten Hingucker gestaltet. Der beschädigte Maibaum trägt nun ein Grabbennest — in Anlehnung an das heimliche Wappentier des Stadtteils.







