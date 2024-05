Schechinger Weiher soll mit Zaun geschützt werden

Das Naturschutzgebiet Schechinger Weiher hat hohe Bedeutung für Wasservögel. Diese leiden allerdings unter zu viel Publikumsverkehrs. Das Regierungspräsidium will daher diese Störungen mit Hilfe eines Zauns als Abgrenzung reduzieren.

Mittwoch, 08. Mai 2024

Sarah Fleischer

Andere Zugvögel suchen dagegen den Schechinger Weiher zwischen Herbst und Frühjahr als Raststation oder als Winterquartier auf. Bei Störungen verbrauchen sie unnötig Energie.

Die Regierungspräsidentin hat für diese Veränderung auch eine Erklärung. Im Gebiet sei der enorme Besucherdruck eine der Hauptursachen für den Artenschwund.







Was das bedeutet und wie das Regierungspräsidium konkret dagegen vorgehen will, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Versierte Vogel-​Beobachterinnen und Beobachter sind laut Regierungspräsidentin Susanne Bay beunruhigt: Der für Wasservögel attraktive Schechinger Weiher, seit 1999 Naturschutzgebiet, wird regelmäßig untersucht und das Ergebnis zeigt: Viele Vogelarten, die einst am Schechinger Weiher brüteten, sind in den letzten Jahren verschwunden.

