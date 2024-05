10 Jahre Kneipp-​Anlage in Eschach

Vor zehn Jahren entstand etwas Besonderes in Eschach: eine Kneipp-​Anlage, um die sich Bürgerinnen und Bürger seither kümmern. Mittlerweile ist sie weithin bekannt.

Donnerstag, 09. Mai 2024

Thorsten Vaas

Bürgerinnen und Bürger, Angestellte der Gemeinde Eschach und Bürgermeister Jochen König feierten am Mittwoch am „Unteren Baach“ das zehnjährige Bestehen der Kneipp-​Anlage. König würdigte dabei besonders das Engagement der Ehrenamtlichen, die vor einer Dekade die Anlage gebaut hatte und sich seither darum kümmern. Mittlerweile ist diese nämlich regional bekannt, sie wurde um einen Kneipp-​Rundwanderweg erweitert. Die Anlage entstand aus bürgerschaftlichem Engagement, „wer Zeit hatte, kam und half“, erinnert sich Anwohner Martin Stein. Auch der ortsansässige Steinmetz Arno Strobel war von der ehrenamtlichen Aktion so begeistert, dass er einen Steintrog als Armkneippbecken spendete.

