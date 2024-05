Frühlingsfest Pfersbach ein voller Erfolg

Fotos: Engel

Hier lässt sich’s aushalten – in Pfersbach beim Frühlingsfest. Tausende Besucherinnen und Besucher sind am Vatertag dort gewesen, mit Partymusik und bester Blasmusik geht es am Wochenende weiter.

Donnerstag, 09. Mai 2024

Thorsten Vaas

Ein vielfältiges musikalisches Programm und eine umfangreiche Auswahl an Speisen zogen am Vatertag zahlreiche Besucher und Besucherinnen aus der Region nach Pfersbach ins große Festzelt. Bei reichlich Sonnenschein herrschte den gesamten Tag über reges Treiben. Viele Besucher entschieden sich angesichts des herrlichen Wetters dafür, mit dem Fahrrad anzureisen. Der gegenüberliegende Spielplatz beim Maibaum sorgte bei den Kindern für große Freude und Begeisterung. Die Musikvereine aus Gärtringen, Mutlangen und die S.o.B-Kapell trugen mit ansprechender Unterhaltungsmusik zu einer harmonischen Stimmung in dem sehr gut besuchten Festzelt bei.Am Samstag, 11. Mai, tritt die „Die Radlerband“ auf. Schlager, Pop und die aktuelle Partyhits sind im Programm zu finden. Die Radlerband hat sich mittlerweile im Allgäu einen Kultstatus erarbeitet und tritt auch bei Veranstaltungen in ganz Deutschland auf. Ihr Repertoire umfasst Schlager, Pop und die neuesten Partyhits. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es bei allen Musikern und Musikerinnen des Musikvereines oder an der Abendkasse für 12 Euro – sofern verfügbar.Am Sonntag, 12. Mai, ab 10.30 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein weiterer Tag voller „Blasmusik pur“! Der Musikverein Horn unterhält während des Frühschoppens, gefolgt vom Musikvereins Weiler i.d.B. und des Musikvereins Zimmerbach. Ein besonderes Highlight ist die XXL-​Hüpfburg mit 20 auf 11 Metern, die wie im Vorjahr neben dem Festzelt für Spaß und pure Freude sorgen wird.

