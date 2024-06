40 Jahre im öffentlichen Dienst: Feierstunde für Richterin Simone Schoch

Foto: Landgericht Ellwangen

Die lange und respektable berufliche Laufbahn der stellvertretenden Direktorin des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd, Simone Schoch, wurde kürzlich mit einer Feierstunde gewürdigt. Landgerichtspräsident Andreas Holzwarth zollte der „sehr umsichtigen und kompetenten Familienrichterin“ Respekt.

Samstag, 01. Juni 2024

Benjamin Richter

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Die stellvertretende Direktorin des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd, Simone Schoch, darf auf 40 erfolgreiche Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken. Landgerichtspräsident Andreas Holzwarth überreichte ihr im Rahmen einer kleinen Feierstunde die von Ministerpräsident Kretschmann unterschriebene Dankesurkunde des Landes Baden-​Württemberg.

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen gratulierte Präsident Holzwarth herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und bedankte sich bei Simone Schoch für ihre ausgezeichnete Arbeit und viele erfolgreiche Jahre in Gmünd: „Richterin am Amtsgericht Schoch ist nicht nur eine sehr umsichtige und kompetente Familienrichterin. Mit ihrer großen Erfahrung unterstützt sie als stellvertretende Direktorin das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd auch in Verwaltungsangelegenheiten.“

Simone Schoch trat nach dem Jurastudium in Tübingen und München sowie dem Rechtsreferendariat im Jahr 1990 in den höheren Justizdienst des Landes Baden-​Württemberg ein. Nach verschiedenen Stationen – unter anderem beim Landgericht Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Stuttgart – wurde Simone Schoch im Juli 1993 zur Richterin am Amtsgericht Stuttgart-​Bad Cannstatt ernannt.

Nach einer kurzen Abordnung an das Amtsgericht Aalen wechselte Schoch im September 2000 an das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd. Sie ist dort seither vorwiegend als Familienrichterin tätig. Unterbrochen wurde ihre Tätigkeit in Schwäbisch Gmünd nur durch eine neunmonatige Abordnung an das Oberlandesgericht Stuttgart im Jahr 2009. Im September 2020 wurde Simone Schoch zur ständigen Vertreterin des Direktors ernannt, weshalb sie neben ihrer richterlichen Tätigkeit auch Verwaltungsaufgaben wahrnimmt.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



653 Aufrufe

256 Wörter

2 Tage 0 Stunden Online



Beitrag teilen