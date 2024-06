Ausflugstipp: Landschaftspark Schloss Fachsenfeld

Foto: Tourismus Ostalb/​Christian Frumolt

An den Hängen des südlichen Kocherufers gelegen, besticht der ab 1830 angelegte Landschaftspark durch seine Höhenunterschiede und markanten Aussichtpunkte. Die Besucher starten ihre Entdeckungstour in mediterranem Ambiente und kommen mit einer Fauna und Flora in Berührung, die außerhalb der Schlossmauern längst verloren gegangen ist.

Samstag, 01. Juni 2024

Franz Graser

42 Sekunden Lesedauer



Für die Alb seltene Baumarten wie Esskastanie oder Sequoias (Mammutbäume), die kleine Obstplantage mit ihren 100 Jahre alten Apfelsorten oder der seltene Wiesensalbei und andere essbare Pflanzen auf dem weitläufigen Freigelände sind wie die idyllischen Quellen und Teiche nur einige der wichtigsten Bestandteile dieses eindrucksvollen Naturdenkmals.





Auch die Kunst darf in einem Landschaftspark nicht fehlen. Das Pferdedenkmal sowie die charaktervollen Bronze-​Plastiken des bekannten Künstlers Karl Ulrich Nuss ergänzen das Ensemble und verschmelzen so Kreatürliches und Natürliches.





Sehens– und erlebenswert sind das Sammelsurium-​Museum, der Arbeiterweg von Fachsenfeld nach Wasseralfingen, der Indoorspielplatz Spatzolino sowie Radtouren wie beispielsweise der Kocher-​Jagst-​Radweg oder die Aalener Panoramatour.







Der Start der Tour ist hier zu finden. Weitere Informationen finden sich auf schloss​-fach​sen​feld​.de



