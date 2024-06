Beilage „Wochenende“: Wenn der Klatschmohn blüht, ist der Sommer nah

Foto: Albrecht Seitzer

Meteorologisch markiert der 1. Juni ja den Sommeranfang. Ein bisschen lassen die warmen Tage noch auf sich warten. Dort, wo der Klatschmohn am Wegesrand seine leuchtend roten Blüten präsentiert, ist aber zu sehen: Der Sommer ist unterwegs! Und auch bei ungünstiger Witterung kommen Sie mit unseren Geschichten gut durchs Wochenende.

Samstag, 01. Juni 2024

Franz Graser

Passend zum großen Mofa-​Rennen, das an diesem Wochenende in Durlangen stattfindet, stellt unsere Reportage ein ganz besonderes Motorsport-​Team vor: Die „Benzinschlucker“ sind weit und breit das einzige Team, in dem Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand arbeiten. In einer Garage in Vellbach, einem Teilort von Eschach, wird fleißig geschraubt. Ein knappes Dutzend Leute gehören zum „Benzinschlucker“-Team, rund die Hälfte hat eine Behinderung. Aber wer dem Team beim Schrauben zuschaut, erkennt nur schwer, wer behindert ist und wer nicht. Echte Inklusion eben.









Darüber hinaus finden sich in dieser Ausgabe zahlreiche Neuigkeiten aus dem Vereinswesen, tolle Leserfotos und – nicht zu vergessen – viel Rätselspaß.





In unserem Feuerwehr-​Portrait stellen wir die Abteilung Hohenstadt der Abts-​gmünder Wehr vor. Ähnlich wie bei den Kollegen in Untergröningen ist es auch hier eine besondere Herausforderung, sich auf etwaige Brandfälle im Schloss Hohenstadt vorzubereiten. Einer, der sich gut damit auskennt, ist Reinhard Graf Adelmann. Er selbst ist Mitglied der Wehr.

