Eilmeldung: Trinkwasser im Bereich Alfdorf abkochen

Einwohner im Sandland sollen bis auf weiteres Trinkwasser abkochen. Grund: Die Trinkwasseranlage des Zweckverbands Menzlesmühle wurde durch Regenwasser verunreinigt. Diese Bereiche sind betroffen und das ist jetzt wichtig.

Samstag, 01. Juni 2024

Thorsten Vaas

Das Trinkwasser müsse daher ab sofort und bis auf weiteres vor Verwendung abgekocht werden. Dies gelte für Trinkwasser für den menschlichen Genuss, für Zubereitung von Speisen sowie für Wasser zum Reinigen von Geschirr, zum Zähneputzen und so weiter. Damit alle Keime und Bakterien abgetötet werden, solle das Wasser mindestens drei Minuten sprudelnd abgekocht werden. Anschließend müsse das Wasser abkühlen und könne dann wieder genutzt werden. Das Wasser könne zum Waschen und Duschen weiter verwendet werden. „Es sollte aber darauf geachtet werden, dass das Wasser nicht verschluckt wird und mit offenen Wunden in Berührung kommt“, schreibt der Zweckverband.





Dieses Gebot gelte für folgende Orte:





Gemeinde Alfdorf: Hellershof, Heinlesmühle, Vaihinghof, Deschenhof, Stixenhof, Schillinghof, Seehaus, Voggenmühlhöfle, Hüttenbühl.





Gemeinde Kaisersbach: Menzlesmühle, Menzles, Birkhof, Strohhof, unterer Schadberg, Teile von Cronhütte (die Straßen Eichberg, Cronweg, Ledergässle, Obere Bruck, Panoramaweg Nr. 26, 29, 31, 33, 35, 39, 43 und 72 bis 85, Im Brunnen, Untere Bruck, Viehgasse).





Gemeinde Gschwend: Hundsberg.





Die Trinkwasserversorgung in großen Teilen von Welzheim, Alfdorf, Kaisersbach, Gschwend, Spraitbach und Durlangen ist nicht betroffen.





Die Bevölkerung wird über Durchsagen der lokalen Feuerwehren über die Maßnahme informiert. Die Wasserversorgung Menzlesmühle arbeite mit Hochdruck, um die Leitungen durch Desinfektionsmaßnahmen von der Verunreinigung zu befreien, die Aufhebung der Maßnahme werde kommuniziert, sobald dies möglich ist. Für Rückfragen ist die Geschäftsstelle der Menzlesmühle erreichbar unter der der Nummer 07182 /​8008 – 79 oder per Mail an geschaeftsstelle@​menzlesmuehle.​de

„Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Trinkwasseranlagen des Zweckverbands Menzlesmühle wurde am frühen Nachmittag die Verunreinigung von Trinkwasseranlagen durch Regenwasser im Bereich der Pumpstation Menzlesmühle festgestellt“, teilt der Zweckverband in einer Eilmeldung mit. Dank der frühzeitigen und umsichtigen Maßnahmen des zuständigen Wassermeisters sei der Schaden auf ein Minimum begrenzt werden. In einem Strang der Trinkwasserversorgung des Sandlandes seien dennoch Maßnahmen nötig. „Deshalb wird ein Abkochgebot ausgesprochen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

