Fußball: Normannia beendet die Saison auf Platz sieben

Trotz der 1:3-Heimniederlage im letzten Rundenspiel gegen den FC Nöttingen legt der 1. FC Normannia Gmünd als Aufsteiger eine fantastische Saison in der Fußball-​Oberliga hin. Vor Mitaufsteiger TSV Essingen wird die Mannschaft von Zlatko Blaskic Siebter.

Samstag, 01. Juni 2024

Thomas Ringhofer

Dauerregen, Spiel auf Kunstrasen und eine Partie, in der es für beide Mannschaften um nichts mehr ging – mit einem sehr verdienten Sieger FC Nöttingen. Der Tabellenfünfte bekam phasenweise sogar Lob aus den Reihen der Gmünder Zuschauer. Denn es war eine Augenweide, wie sich dieser immer wieder auf engstem Raum durchkombinierte und so auch zwei seiner drei Treffer erzielte. Die Normannia fand dagegen kaum ein Mittel, hatte aber bereits nach fünf Minuten die große Chance zur Führung: Nach der ersten Ecke landete der Ball im Strafraum bei Alexander Aschauer. Dessen Schuss wurde geblockt, das Leder kam zu Marvin Gnaase, der freistehend über den Nöttinger Kasten schoss. „Das hätte die Führung für Gmünd sein müssen“, so der Nöttinger Trainer Dirk Rohde.









Wie dieser Fußball ausschaute und was Trainer und Spieler nach dem Saisonfinale sagten, lesen Sie in den Berichten am Montag in der Rems-​Zeitung.



Aber bereits in diesen ersten Minuten demonstrierte der Gast das, was Normannias Trainer Zlatko Blaskic vor dem Anpfiff gesagt hatte: „Der FC Nöttingen kann einen herausragenden Fußball spielen.“

