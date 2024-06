Fußball: Spiele sind teilweise abgesagt

Der heutige letzte Spieltag auf Fußball-​Verbandsebene droht nach den massiven Regenfällen unterzugehen. Da es keine Generalabsage gibt, wird versucht zu spielen, wo es die Umstände zulassen. So weicht Oberligist FC Normannia Gmünd auf den Kunstrasenplatz aus. Spielbeginn gegen den FC Nöttingen ist um 15.30 Uhr.

Samstag, 01. Juni 2024

Thomas Ringhofer

Stand 14 Uhr sind folgende Partien abgesagt: In der Landesliga, Staffell II, TSV Buch gegen den SV Neresheim.





In der Bezirksliga Ostwürttemberg das Spiel des FC Durlangen gegen den TV Steinheim.





In der Kreisliga A I fallen die Begegnungen zwischen dem FC Schechingen und dem TV Straßdorf sowie zwischen dem SV Hussenhofen und der SG Alfdorf-​Hintersteinenberg ins Wasser.





In der Kreisliga B I wurden diese Paarungen abgesagt: FC Durlangen II — SV Frickenhofen, TSV Ruppertshofen — TSGV Rechberg und TV Lindach — Türkgücü Gmünd.







In der Staffel B II sind es die Partien FC Schechingen II — Fachsenfeld/​Dewangen und TSV Hüttlingen II — TSV Heubach II.





Wie in der heutigen Ausgabe gemeldet, müssen die Partien, in denen es um Auf– oder Abstieg geht, zeitgleich gespielt werden. Das ist vor allem in der Bezirksliga der Fall, wo es noch um die Meisterschaft und den Klassenerhalt geht. Die Verbandsspielordnung lässt es jedoch in Ausnahmefällen zu, dies zu umgehen: „Wir haben alles getan, um zeitgleich spielen zu lassen“, so Robert Demurtas, Staffelleiter von Bezirksliga und Kreisliga A II. Die aktuelle Situation müssen man aber akzeptieren. Es sei immer noch möglich, dass die eine oder andere Partie nicht angepfiffen werden kann, wenn der Schiedsrichter den Platz für unbespielbar einschätzt.





Abgesagte Spiele, in denen es nicht um Auf– oder Abstieg geht, müssen nicht zwingend nachgeholt werden, wenn sich die betroffenen Vereine einig sind.



