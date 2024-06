Gmünd: Kundgebung gegen Rechts bei jedem Wetter

Foto: Bündnis Aufstehen gegen Rassismus

Unter keinen Umständen, so das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus, falle das für Samstag geplante Fest für Solidarität und Vielfalt auf dem Johannisplatz in Schwäbisch Gmünd ins Wasser. Sprecher Ali Nagelbach ist auf weniger Teilnehmer vorbereitet – und hofft zugleich, dass sich trotz Regen viele beteiligen.

Samstag, 01. Juni 2024

Benjamin Richter

Eine Woche vor der Europa– und Kommunalwahl will die Kampagne „Deine Stimme gegen Rechts – Schwäbisch Gmünd für Solidarität und Vielfalt“ mit einer Kundgebung auf dem Johannisplatz ein Zeichen setzen. Diese beginnt am Samstag, 1. Juni, um 12 Uhr; zuvor sollen Besucherinnen und Besucher bereits ab 11 Uhr an Infoständen das Gespräch suchen können. Darüber hinaus sind laut einer Ankündigung des Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus Schwäbisch Gmünd auch Kinderangebote und Live-​Musik geplant.

Die von Politikern des Öfteren beschworene „Brandmauer gegen Rechts“ soll um 13 Uhr gemeinsam ganz konkret mit entsprechender Symbolwirkung sichtbar gemacht werden. Mit einem Musik– und Kulturprogramm wird die Veranstaltung am Nachmittag fortgesetzt.

Bereits 2019 hatten sich die Macher der Aktionskampagne im Vorfeld der Europawahl gegen den schon damals feststellbaren gesellschaftlichen Rechtsruck starkgemacht. In diesem Jahr hat seit April erneut eine Vielzahl von Veranstaltungen gegen Rechts stattgefunden. Bei der Gestaltung der Kampagne arbeitet das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen und Organisationen zusammen.

Auf dem Johannisplatz hatte es zuletzt Ende Januar eine große Kundgebung gegen Rechts gegeben, an der sich laut Polizei rund 1200 Menschen beteiligten. „Wegen der Wetterlage wird es diesmal eine kleinere Veranstaltung“, kündigte Ali Nagelbach, Sprecher des Bündnisses, am Freitag an. Auf alle Fälle finde das Fest für Solidarität und Vielfalt aber statt.





