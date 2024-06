Hochwasser: Auch der Kocher tritt über die Ufer

Die extreme Hochwassersituation hat auch das Kochertal zwischen Abtsgmünd und Untergröningen heimgesucht. Unterdessen schätzt die Stadt Schwäbisch Gmünd die dortige Hochwasserlage in einer Pressemitteilung als „angespannt, aber ruhig“ ein.

Samstag, 01. Juni 2024

Benjamin Richter

Es kommt im Kochertal zu weiträumigen Überflutungen auf Wiesen und Äckern. Höchste Vorsicht ist auf der Bundesstraße zwischen Gaildorf und Aalen bis Abtsgmünd geboten. An mehreren Stellen haben sich auch auf den Fahrbahnen Seen und Schlamm gebildet.

In Schwäbisch Gmünd zeigt sich die Hochwasserlage entlang der Gewässer nach Einschätzung der Stadtverwaltung „angespannt, aber ruhig“. Die Feuerwehr und das Baubetriebsamt sind demnach vorsorglich im Stadtgebiet unterwegs. Besondere Beachtung wird der Situation im Bereich Hussenhofen, im Taubental, entlang des Josefsbachs und im Zuflussbereich zur Rems geschenkt.

Bislang rückten die Einsatzkräfte nach Angaben aus dem Rathaus zu kleineren Einsätzen aus. An der Straße nach Großdeinbach kippte ein Baum auf die Fahrbahn, nachdem seine Wurzeln im durchnässten Boden keinen Halt mehr fanden. Die Einläufe der Gullys werden stetig überprüft, ebenso die Schmutzrechen am Bachlauf im Taubental.

Derzeit liegen der Stadtverwaltung keine Informationen über vollgelaufene Keller vor; hier musste die Feuerwehr auch noch nicht eingreifen. Mit großer Aufmerksamkeit wird von der Einsatz-​Stabsrunde jetzt die Regenentwicklung der nächsten Stunden beobachtet.





