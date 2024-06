Hochwasser: Krisenstab beobachtet weitere Entwicklung

Fotos: hs

Aufgrund der sich offenbar weiter zuspitzenden Hochwassersituation ist am Samstag ein kleiner Krisenstab mit Vertretern von Feuerwehr, Gmünder Stadtverwaltung und Behörden im Feuerwehrhaus zusammengetreten. Vorsorglich wurden im Bauhof bereits Sandsäcke gefüllt.

Samstag, 01. Juni 2024

Benjamin Richter

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Wie Markus Herrmann, Pressesprecher der Stadt Schwäbisch Gmünd, am Mittag nach einer ersten Besprechung des Krisenstabs erklärte, komme nun alles auf die Frage an, ob die Regenfälle endlich nachlassen. Gewisse Hoffnungen habe man im Hinblick auf den Nachmittag.

Am späten Voirmittag hatte der Remspegel die Höhe eines Hochwasserereignisses erreicht, das statistisch nur alle 20 Jahre vorkommt. Normalerweise führt die Rems am Pegel Schwäbisch Gmünd weit weniger als 50 Zentimeter Wasser, Samstag gegen 12 Uhr waren es zweieinhalb Meter.

Laut Markus Herrmann gebe es bislang jedoch zumindest in Gmünd noch keine Meldungen über vollgelaufene Keller oder überflutete Unterführungen. An mehreren Stellen seien Mitarbeiter des Baubetriebsamts im Einsatz, um Kanaleinläufe und Rechen an Bächen freizuhalten, insbesondere im Bereich Taubental.

Bislang sei die Situation also überschaubar und entspannt, doch Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen seien auf alles vorbereitet. Im Bauhof seien vorsorglich bereits Sandsäcke gefüllt worden.

Die weitere Entwicklung werde von Feuerwehrangehörigen beobachtet, die beispielsweise am gefährdeten Remsufer in Hussenhofen unterwegs seien. Feuerwehrkommandant Uwe Schubert ergänzt, dass im Vergleich zu einem unwetterartigen Gewitterereignis sich der Remspegel in dieser Situation nur langsam bewege, so dass die Katastrophenschützer rechtzeitig reagieren könnten, sollte sich die Situation am Wochenende weiter zuspitzen.

Ein Problem stellen Unmengen von Treibgut da, die von Rems und Josefsbach angeschwemmt werden. Insbesondere sichtbar im Bereich Remspark und Grünes Band entlang des Josefsbachs.





