Hochwasser: Rems-​Kanal am Einhorn-​Tunnel randvoll

Dieses Bild hat es seit Fertigstellung des Einhorn-​Tunnels vor zehn Jahren noch nicht gegeben: Der für den Tunnelbau gebaute Rems-​Kanal in der Oststadt von Schwäbisch Gmünd führt extremes Hochwasser. Landrat Joachim Bläse erklärt am Samstagabend: „Wir fahren weiter auf Sicht.“

Samstag, 01. Juni 2024

Benjamin Richter

Der Rems-​Kanal in der Gmünder Oststadt führt extremes Hochwasser. Er scheint randvoll. Doch keine Sorge: Die gesamte Konstruktion ist für ein Hochwasser ausgelegt, das statistisch nur alle 1000 Jahre stattfinden könnte, ehe der Tunnel oder die Innenstadt geflutet würde.

Landrat Dr. Joachim Bläse erklärte am Abend auf Anfrage der Rems-​Zeitung, alle Maßnahmen fänden im Ostalbkreis noch auf kommunaler Ebene statt. Die Ausrufung des Katastrophenfalls gebe das Lagebild, trotz zwischenzeitlich kritischer Situation an der Rems und einzelnen Höchstständen und punktuellen Übertritten von Lein und Kocher, nicht her.

„Wir fahren weiter auf Sicht“, sagte Bläse, laut dem am Mittag ein Treffen von Akteuren des Stabes unter Leitung des Landrats stattfand. Dabei saßen Feuerwehr, Kreisbrandmeister, Wasserwirtschaft, Kreisbrandmeister und die zuständigen Dezernenten mit am Tisch.





