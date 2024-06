Hochwasser: Situation im Remstal spitzt sich zu

Foto: hs

Der Pegelstand der Rems hat in Schwäbisch Gmünd am Samstagmorgen die Marke eines 20-​jährigen Hochwassers erreicht. Angesichts anhaltender Niederschläge ist eine Entspannung erst einmal nicht in Sicht.

Samstag, 01. Juni 2024

Benjamin Richter

Die Hochwasser-​Situation im Remstal spitzt sich weiter zu: Wer an diesem Samstag in Gmünd an Rems und Josefsbach spazieren geht, bekommt die Gewässer aufbrausend wie lange nicht zu Gesicht.

Dieser Anblick sowie der inzwischen komplett unter Wasser stehende Remsstrand lockten bereits in den Morgenstunden zahlreiche Neugierige an die höhergelegenen Gehwege. Vorsorglich waren bereits am Freitag die unmittelbaren Uferwege gesperrt worden — wie sich zeigt, mit Recht: Auch sie sind nun überflutet.

Angaben zu Unfällen oder Schäden durch das Hochwasser im Ostalbkreis liegen aktuell nicht vor.







