Playa de Gamundia: Zehn Jahre Strandsport der Extraklasse

Foto: Stoppany

Die Playa de Gamundia kehrt auch in diesem Jahr zurück und verwandelt die Gmünder Innenstadt erneut in das Zentrum des Strandsports. Die hochkarätige, internationale Veranstaltungsserie findet vom 15. bis 23. Juni statt.

Samstag, 01. Juni 2024

Thomas Ringhofer

56 Sekunden Lesedauer



Die Playa de Gamundia verspricht auch in diesem Jahr wieder spannende Wettkämpfe, mitreißende Spiele, ein beeindruckendes Angebot für Schulklassen und ein umfangreiches Mitmachangebot für regionale Amateursportler sowie ein einzigartiges Erlebnis für alle Sportfans.





Alles dreht sich um den Strandsport, dabei hauptsächlich um Beachvolleyball und Footvolley – eine faszinierende Kombination aus Fußball und Beachvolleyball. Beim Bierschneider Beachvolleyball-​Cup am 15. und 16. Juni treten ab 9.30 Uhr ambitionierte Nachwuchs-​Teams aus ganz Deutschland an, die sich mit den Beachvolleyball-​Größen aus Baden-​Württemberg messen.





Ab Montag, 17. Juni, startet ein besonderes Programm für Schülerinnen und Schüler aus der Region. An allen drei Tagen sind bereits alle 300 Teilnahmeplätze für die BARMER Beachdays ausgebucht. An zehn Stationen werden sowohl Strandsportarten zum Ausprobieren als auch Workshops zu den Themenbereichen Sport, Ernährung, Arten– und Naturschutz angeboten. Besonders freuen dürfen sich die Teilnehmenden auf die jüngste Partnerschaft der Playa de Gamundia mit der Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e.V., in deren Mittelpunkt der Schutz von Meeresschildkröten steht. Passend dazu wird im Rahmen des Beachvolleyball-​Turniers eine Ausstellung gezeigt – am Welttag der Meeresschildkröte.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



662 Aufrufe

226 Wörter

2 Tage 1 Stunde Online



Beitrag teilen