SG Bettringen macht Bezirksliga-​Meisterschaft perfekt

Fotos: fabro

Einen 0:2-Rückstand hat die SG Bettringen am letzten Spieltag daheim gegen die SG Heldenfingen/​Heuchlingen in einen 5:2-Heimsieg gedreht und damit die Meisterschaft in der Fußball-​Bezirksliga Ostwürttemberg sowie den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga unter Dach und Fach gebracht.

Samstag, 01. Juni 2024

Alex Vogt

So kehrt die SG Bettringen nach 20 Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen mit 64 Punkten, 68:35-Toren und einem Drei-​Punkte-​Vorsprung auf den Tabellenzweiten FV 08 Unterkochen als Bezirksliga-​Meister nach dem Abstieg vor einem Jahr direkt zurück in die zweite Landesliga-​Staffel. Unter der Leitung von Steffen Mädger, der nach dieser Saison als Trainer bei der SGB aufhört und von Robert Bäumel ersetzt wird, ist es damit der zweite Aufstieg nach 2022 — und für Mädger der perfekte Abschluss seiner dreijährigen Amtszeit in Bettringen.





„Dieses Spiel war ein Spiegelbild unserer gesamten Saison“, hat es Sebastian Sorg nach diesem verwandelten Meister-​Matchball am letzten Spieltag auf den Punkt gebracht. Damit meinte der Sportliche Leiter der SG Bettringen die von vielen Aufs und Abs geprägte und mit diesem Titelgewinn gekrönte Spielzeit 2023/​24 des neuen Meisters der Fußball-​Bezirksliga Ostwürttemberg.Schließlich musste die Mannschaft von Trainer Steffen Mädger während dieser Runde den einen oder anderen Rückschlag einstecken und war nur als Tabellensiebter in die Winterpause gegangen, ehe in der zweiten Saisonhälfte eine furiose Aufholjagd folgte. Und auch daheim gegen die SG Heldenfingen/​Heuchlingen war das beste Rückrundenteam der Liga an diesem Samstag zunächst mit 0:2 in Rückstand gelegen, um dann durch einen Viererpack von Torjäger Dennis Wolf und den Treffer von Manuel Müller zum zwischenzeitlichen 2:2 gegen die durch eine rote Karte (Notbremse/​28. Minute) und eine Ampelkarte (60.) doppelt dezimierten Gäste die Partie noch meisterwürdig zum hochverdienten 5:2-Sieg zu drehen.

