40er-​Fest in Schwäbisch Gmünd mit Blumen, Küsschen und Alois

Foto: gbr

Den Eintritt ins Schwabenalter feierte der Jahrgang 1984 in Schwäbisch Gmünd auf eine recht traditionelle Weise. Im Gegensatz zum Vorjahr gab es keinen Umzugswagen mit lauter Party-​Musik, dafür war das AGV-​Zügle wieder dabei, und die Klangkulisse kam von der Stadtkapelle sowie vom Gesang– und Musikverein Durlangen.

Montag, 10. Juni 2024

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Man muss es selbst erlebt haben, um zu verstehen, warum die Jahrgangsfeste in Schwäbisch Gmünd etwas Besonderes sind. So besonders, dass diese Tradition seit einigen Jahren sogar zum immateriellen UNESCO-​Weltkulturerbe zählt. Die Weisheit „D’r Schwob wird erst mit 40 g’scheit, die andere net in Ewigkeit“, die im Ländle gilt, ist nichts spezifisch Gmünderisches. Dass aber Menschen, die im gleichen Jahr geboren sind, beim Eintritt ins Schwabenalter das berühmte „Knälle“ mit großen Festzügen feiern, an „der halben Stadt“ vorbei defilieren und vielstimmig bejubelt werden – so etwas gibt es nur in der Stauferstadt Gmünd.





Die RZ war am Samstag mittendrin im Geschehen und berichtet am 10. Juni darüber!



