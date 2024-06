Damals in Gmünd: Freibad-​Spaß in der „Kleinen Schweiz“

Im Bereich Becherlehen firmierte die Gastwirtschaft mit mit Kegelbahn als „Kurhaus zur kleinen Schweiz“. In unmittelbarer Nähe wurde ein See zu einem richtigen Freibad ausgebaut, in dem unter anderem der Gmünder Schwimmverein und das Militär aus der Bismarck-​Kaserne trainierten.

Schon vor dem Jahr 1900 tauchte im Zusammenhang mit dem Fremdenverkehr in Gmünd der Begriff „Kleine Schweiz“ auf. Vom Gmünder Bahnhof bis in die „Kleine Schweiz“ brauchten Erholungssuchende nur rund eine halbe Stunde zu Fuß. Das Gasthaus dort existiert heute noch.







