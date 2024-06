Kommunalwahl: Wie wählt der Ostalbkreis?

Bereits am Sonntag wurden nach der Europawahl in kleineren die Stimmen für die Kreistagswahl und Kommunalwahl ausgezählt. Hier finden Sie die Ergebnisse, die im Laufe des Tages aktualisiert werden.Bei der Europawahl am Sonntag gewann die AfD im Landkreis Stimmen hinzu, sie ist nach der CDU zweitstärkste Kraft. Damit bestätigt sich auch im Ostalbkreis, was demoskopische Analysen vorhergesehen hatten: Ein Rechtsruck geht durch die Gesellschaft. Im EU-​Parlament verschiebt sich das politische Gewicht nach rechts: Rechtsruck im Ostalbkreis: AfD wird zweitstärkste Kraft Die Europawahl war und ist eine Denkzettel-​Wahl, ein Stimmungsbarometer für die Zufriedenheit mit Regierungsparteien. Das hat sich am Sonntag einmal mehr bewahrheitet. Kommentar: Die Europawahl im Ostalbkreis

