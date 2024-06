Von der Qual der unechten Teilortswahl

Trotz ausführlichem Merkblatt blieb bei manchen Wählerinnen und Wählern in Orten mit einer unechten Teilortswahl nach der Abgabe des Stimmzettels ein Zweifel zurück, ob man alles richtig gemacht hat. Und das Kopfzerbrechen beginnt dabei schon vorher.

Montag, 10. Juni 2024

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Die „Unechte Teilortswahl“ ist eigentlich ein Auslaufmodell. Bei den Eingemeindungen im Zuge der Gebietsreform in Baden-​Württemberg vor gut 50 Jahren wollte man damit durch garantierte Sitze im Gesamtgemeinderat (proportional zur Einwohnerzahl) den kleineren Kommunen eine „Brücke“ bauen. Dieses Zugeständnis hat sich vielerorts inzwischen überlebt und wurde abgeschafft. Wo es die noch gibt, ist vieles unnötig kompliziert.





Lesen Sie am 10. Juni in der Rems-​Zeitung, was es mit diesem Relikt aus den frühen 70er-​Jahren auf sich hat und warum dies auch Verwirrung stiftet!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



394 Aufrufe

119 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen