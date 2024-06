Die Stadtgemeinschaft soll Schleich retten helfen

Foto: Stoppany

Der Zorn ist groß, die Bereitschaft zum Widerstand auch. Die überraschende Schließung des Schleich-​Stammwerks in Herlikofen und die Verlegung des Firmensitzes sorgen weiterhin für Wut und Enttäuschung. Am Mittwoch ist eine Protestkundgebung geplant.

Sonntag, 02. Juni 2024

Jürgen Widmer

46 Sekunden Lesedauer







Einen ausführlicheren Beitrag lesen sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Am Mittwoch, 5. Juni, soll die gesamte Stadtgemeinschaft sich für den Erhalt von Schleich in Schwäbisch Gmünd einsetzen. Die Stadt will eine Kundgebung vor dem Rathaus organisieren. Beginn ist um 18 Uhr. „Welche Redner auftreten werden und wie der genaue Ablauf ist, werden wir erst am Montag bekannt geben können“, erklärte Pressesprecher Markus Herrmann auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. OB Richard Arnold hat sich wegen Schleich unter anderem an das Wirtschaftsministerium gewandt.Auch die Gmünder Bundestagsabgeordnete Dr. Inge Gräßle (CDU) hat auf die Ankündigung der „Schleich GmbH“ vom Dienstag reagiert, den Hauptsitz nach München zu verlegen und das Herlikofer Werk zum Januar 2025 zu schließen. „Der Fortgang dieses weltbekannten und großen Unternehmens wäre für unsere Stadt ein schwerer Schlag und echter Aderlass“, so Gräßle. „Es ist schwer verständlich, warum sich so ein Traditionsunternehmen nicht mehr auf seine Tradition besinnen will.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



451 Aufrufe

185 Wörter

55 Minuten Online



Beitrag teilen