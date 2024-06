Feuerwehr Hohenstadt: Auch der Graf gehört zur Truppe

Foto: hs

Die Abteilung Hohenstadt der Feuerwehr Abtsgmünd sorgt für Sicherheit auf der südöstlichen Frickenhofer Höhe und rund um das traditionsreiche Wallfahrtsdorf. Wie in Untergröningen birgt auch hier ein Schloss ganz besondere Herausforderungen – aber die Hohenstadter Wehr hat einen Vorteil.

Sonntag, 02. Juni 2024

Franz Graser

Abteilungskommandant Pascal Ponzio, sein Stellvertreter Manuel Hägele und ihr rund 30-​köpfiges Team stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie die Kameradinnen und Kameraden der Abteilung Untergröningen: Das Schloss Hohenstadt mit all seinen Nebenbauten wäre im Brandfall ein nur schwer zugängliches Objekt. Ein großer Vorteil: Schlossherr Reinhard Graf Adelmann ist aktives Mitglied der Feuerwehr. Er macht kein Aufhebens aus seinem Adelstitel, obwohl dieser auf dem Namensschild der Einsatzjacke Platz gefunden hat.





Wie sich Graf Adelmann als Feuerwehrmann fühlt, wie seine Familie darüber denkt und was der berühmte „Rote Baron“ mit der Feuerwehr in Hohenstadt zu tun hat, lesen Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





Einzigartig ist das Ensemble von Schloss, Heckengarten, der prachtvollen Wallfahrtskirche und des gepflegten historischen Dorfkerns von Hohenstadt oberhalb von Abtsgmünd. Weithin sichtbar prägen dort das herrschaftliche Domizil der gräflichen Familie Adelmann von Adelmannsfelden (123 Säle und Zimmer), das Lusthaus mit Park und die mächtige Schlosskirche die Landschaft und den Ort, der etwa 150 Höhenmeter über dem Kochertal thront. Aus der Ferne betrachtet, wirkt vor allem die Kirche wie ein Leuchtturm.

