Fußball: Eschach muss zurück in die Kreisliga B

Beim Saisonfinale in der Fußball-​Kreisliga A, Staffel I, unterliegt der 1. FC Eschach dem SV Lautern mit 1:3 Toren und bleibt Tabellenvorletzter. Mitaufsteiger SV Pfahlbronn erledigte seine schwere Aufgabe mit einem 2:1-Erfolg beim TSV Böbingen und verteidigt Rang 14.

Sonntag, 02. Juni 2024

Letzter Spieltag am Samstag in der Kreisliga A, Staffel I – und noch sind nicht alle Würfel gefallen. Der FC Spraitbach hatte ja schon am Wochenende zuvor sein Meisterstück perfekt gemacht. Ob sich Pfahlbronn retten konnte, ist noch offen– weil in der Bezirksliga nicht alle Absteiger feststehen. Dort musste die Begegnung des abstiegsbedrohten FC Durlangen gegen den TV Steinheim wegen Regens abgesagt werden. Am Mittwoch ist Showdown, wenn diese Partie nachgeholt wird.









Die Spielberichte lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Beim 8:0 der SG Hohenstadt/​Untergröningen ragte Jannik Bürgel mit einem Sechserpack heraus.

