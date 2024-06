Gmünd: Kundgebung gegen Rechts trotzt dem Regen

Foto: bri

Für Demokratie und Vielfalt traten im Dauerregen am Samstagmittag rund 150 Teilnehmer einer Kundgebung der Kampagne „Deine Stimme gegen Rechts“ auf dem Johannisplatz ein. Eine Woche vor Kommunal– und Europawahlen lautete die Botschaft: Hass hat in Schwäbisch Gmünd keinen Platz.

Sonntag, 02. Juni 2024

Benjamin Richter

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Seit diesem Frühjahr wird, wenn es um die Reaktionen auf ein Geheimtreffen von Vertretern rechter Parteien Ende 2023 in Potsdam geht, bei dem die „Remigration“ von Millionen von Menschen geplant wurde, gelegentlich das Bild des Zusammenrückens der Demokraten bemüht.

Ganz eng rückten die Macher und Besucher der Kundgebung am Samstag auf dem Johannisplatz zusammen – was freilich zum Teil auch dem ungünstigen Wetter geschuldet war. Das Team vom Bündnis Aufstehen gegen Rassismus zeigte sich mit der Zahl von ungefähr 150 Teilnehmenden zufrieden, wenngleich hier und da Plätze unter den Stoffpavillons frei blieben.

Die Ladefläche eines Kleinlasters diente als Bühne, von der die Redner verschiedene Behauptungen rechtspopulistischer Parteien wie der AfD auf den Prüfstand stellten. So vernehme man, sagte Helmut Zehender vom Arbeitskreis Asyl, aus dieser Richtung immer wieder die Aussage, dass Geflüchtete vor allem das Sozialsystem beanspruchten.

Während dies für vor Kurzem in Deutschland angekommene Menschen noch zutreffe, legte Zehender dar, sei die Beschäftigungsquote unter Geflüchteten, die seit acht Jahren hier leben, sogar höher als die Quote in der Gesamtbevölkerung. „Flüchtlinge sind somit auch ein wichtiger Faktor bei der Bekämpfung der Armut“, da sie in die Sozialkassen einzahlten, gab Helmut Zehender zu bedenken.





