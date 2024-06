Gmünd: Laborleiter Dr. Lauster seit 25 Jahren bei Umicore

Seit einem Vierteljahrhundert ist Dr. Michael Lauster Teil des Teams von Umicore – eine Zeit, die von reichlich Innovationskraft geprägt war. Für seine Erfindungen erhielt er eine Zeit lang sogar jährlich Vergütungen. Nun feierte er in Schwäbisch Gmünd Dienstjubiläum.

Im Rahmen einer Feierstunde würdigten Geschäftsführer Michael Herkommer und Personalleiter Steffen Barth kürzlich Dr. Lausters unermüdlichen Einsatz und herausragende Leistungen. Bereichsleiter Martin Stegmaier betonte die Bedeutung von Dr. Lausters Arbeit für viele erfolgreiche Produkte am Markt.

Als Anerkennung für seine Verdienste wurde der Jubilar mit der Ehrenurkunde der Industrie– und Handelskammer ausgezeichnet.

Dr. Lauster begann seine Karriere bei Umicore am 1. Mai 1999 als Diplom-​Chemiker im Labor für Nichtedelmetalle. Sein Engagement und sein Fachwissen führten ihn durch verschiedene Stationen im Unternehmen, von der technischen und praktischen Unterstützung in der Kundenberatung, bis zur Forschungsgruppe in Hanau-​Wolfgang, deren Leitung er übernahm. Zwischenzeitlich hat Dr. Lauster auch das Studium der Chemie mit der Promotion im Fachbereich Anorganische Chemie der Universität Stuttgart beendet.

Als Ausgleich zum Beruf sind Radfahren und Joggen für den seit 2007 als Laborleiter für dekorative Edelmetallanwendungen arbeitenden Dr. Lauster unverzichtbar – beides helfe ihm, einen klaren Kopf zu bewahren und neue Ideen zu generieren. So lassen sich auch seine innovativen Erfindungen im Bereich der edelmetallhaltigen Schichtabfolgen für dekorative Artikel erklären, für die er zwischen 2011 und 2018 jährlich eine Erfindervergütung erhielt.





Die Umicore Galvanotechnik GmbH feiert das Firmenjubiläum von Dr. Michael Lauster, der nun seit einem Vierteljahrhundert maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beiträgt.

