ICE-​Bergung in Gmünd dauert an — Ostalbkreis informiert über Schäden

Nach und nach werden weitere Einzelheiten des Hochwasser– und Erdrutschunglücks in Schwäbisch Gmünd bekannt. Die Feuerwehr konnte in der Nacht auch einen im Erdrutsch eingeschlossenen Autofahrer retten. Indes zieht der Ostalbkreis erste Bilanz der Schäden durch das Hochwasser.

Sonntag, 02. Juni 2024

Benjamin Richter

Deutlich wird in Schwäbisch Gmünd, dass die 185 Passagiere des entgleisten ICE nur knapp einer Katastrophe entronnen sind. Es hätte viel schlimmer kommen können, nachdem der ICE 510 auf seiner Umleitungsstrecke durchs Remstal auf Höhe des Gewerbegebiets „Krähe“ in Schwäbisch Gmünd in einen Erdrutsch mit zahlreichen umgestürzten Bäumen gerast war.

Der 200 Tonnen schwere Triebkopf wurde aus den Gleisen gehoben. Baumstämme hatten sich unter der Lok verkeilt. Problem bei der Bergung des gesamtes Zugs ist derzeit die Furcht, dass der Berghang weiter abrutschen könnte.

Die alte B29 zwischen Gmünd und Sachsenhof ist komplett gesperrt. Im Schlamm und im Baumgestrüpp steckt auch noch ein Pkw fest. Dessen Fahrer konnte die Feuerwehr in der Unglücksnacht unverletzt aus seiner misslichen Lage retten.

Das Landratsamt des Ostalbkreises ging nach einer Lagebesprechung am Sonntagmittag mit einer ersten Bilanz der größeren Schadenslagen durch das Hochwasser an die Öffentlichkeit. „Der Ostalbkreis ist — Stand heute, 13.30 Uhr — mit einem blauen Auge davongekommen“, heißt es darin.

Auf der Liste finden sich neben dem Gmünder Zugunglück die Verunreinigung der Trinkwasserversorgung des Zweckverbands Menzlesmühle sowie eine nicht mehr befahrbare Straße bei Aalen-​Unterkochen, ebenda eine Baugrube, die abzurutschen druht, und ein Hangrutsch in Aalen-​Glashütte.

Während sich bei den Gewässerpegeln an der Rems, der Jagst und an Sechta und Eger eine leichte Entspannung abzeichne, kann das Landratsamt an Kocher und Lein noch keine Entwarnung geben. So ist die Prognose für den Kocherpegel bei Wöllstein noch steigend, im Bereich Abtsgmünd und Untergröningen muss mit einem 10– bis 20-​jährlichen Hochwasser gerechnet werden.

Vor allem aber im Bereich der Lein sind die Rückhaltebecken zu über 80 Prozent gefüllt. Sollten die maximalen Füllstände erreicht werden, laufen die Becken kontrolliert über.

Die betroffenen Feuerwehrkommandanten der Gemeinden Täferrot, Leinzell, Abtsgmünd, Göggingen und Heuchlingen wurden bereits gestern Abend vom Führungsstab und vom Geschäftsbereich Wasserwirtschaft entsprechend vorinformiert. Die Kommunen haben teils bereits eigene Maßnahmen getroffen.

Vor dem Hintergrund weiterer drohender Unwetter mit Starkregen am Nachmittag und in der Nacht zu Montag wird die Bevölkerung dringend gebeten, sich selbst aktiv über die bekannten Warn– und Wetter-​Apps wie NINA oder die DWD-​Wetter-​App regelmäßig zu informieren und bei Bedarf Maßnahmen zum Eigenschutz zur treffen.

Präventiv wird das THW im Auftrag des Kreises weitere Sandsäcke vorbereiten, so dass zu den bereits an die Wehren vor Ort verteilten 5.000 weitere 12.000 zur Verfügung stehen.

Die Landkreisverwaltung und der Führungsstab appellieren außerdem an alle, vollgelaufene Keller, Unterführungen oder überflutete Bereiche sowie Ufer von Flüssen und Bächen nicht zu betreten, es besteht unter Umständen Lebensgefahr. Zum richtigen Verhalten in diesen Fälle informiert auch das Resilienzzentrum des Ostalbkreises





