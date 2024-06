ICE-​Bergung: Remsbahn wieder eingleisig freigegeben — Großeinsatz des THW

Fotos: Heino Schütte (2), Stadt Schwäbisch Gmünd (1)

Im Lauf des Sonntags ist der auf Höhe des Gewerbegebiets „Krähe“ in Schwäbisch Gmünd entgleiste ICE von Spezialisten wieder in die Schienen gehoben worden. Damit ist ein Gleis der Remsbahn in Richtung Stuttgart nun wieder befahrbar. Da der offenbar schwer beschädigte ICE weiter im Erdrutsch feststeckt, ist zugleich ein Großeinsatz des Technischen Hilfswerks (THW) angelaufen, um den Zug zu befreien.

Sonntag, 02. Juni 2024

Benjamin Richter

1 Minute 30 Sekunden Lesedauer



Nachdem in der Nacht zu Sonntag ein ICE im Gmünder Westen aufgrund eines Erdrutsches entgleist war, setzten Spezialisten den Zug laut Gmünder Stadtverwaltung am Sonntag wieder auf die Schienen. Da dies gelungen ist, konnte nun eine der beiden Gleisstrecken zwischen Gmünd und Stuttgart wieder freigegeben werden.

Nachdem der ICE am frühen Nachmittag wieder aufgegleist war, fuhren auch die ersten Züge wieder auf der noch freien Strecke. Wie der beschädigte Intercity-​Express von seinem jetzigen Standort auf Höhe des Gewerbegebietes „Krähe“ zu einem Reparaturwerk gelangen und wie lange er noch eines der Gleise von und nach Stuttgart blockieren wird, war am Sonntag nach Informationen der Deutschen Bahn noch nicht geklärt. Dies hänge vom Schadensbild ab und werde sich erst in den nächsten Tagen zeigen.

Von Montag an sollen hier zumindest wieder Züge eingleisig unterwegs sein. Wie weit es — auch aufgrund der Hochwasser-​Störungen in Süddeutschland — zu Verzögerungen oder Zugausfällen kommt, sei nicht absehbar, so DB-​Pressesprecher Reinhold Willing vor Ort an der Unfallstelle.

Mit weiteren Informationen zur Situation im Zugverkehr wird in den nächsten Tagen gerechnet; Bahnsprecher Willing empfiehlt dringend, sich vor einem Fahrtantritt mit der Bahn online über die aktuelle Situation zu informieren.

Aufräumarbeiten mit schwerem Gerät laufen auch am Erdrutsch, der die „alte B29“ von Schwäbisch Gmünd nach Lorch komplett blockiert. Im Einsatz sind die THW-​Ortsgruppen Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ellwangen, Göppingen, Kirchheim und Pforzheim mit rund 100 Helferinnen und Helfern.

Das THW hat mehrere Bagger, Muldenkipper und anderes Gerät im Einsatz, um Geröll, Schlamm, Baumstämme und Trümmer auf die Seite zu räumen. Gleichzeitig wird versucht, den ins Rutschen gekommenen Berghang zu stabilisieren.

Auch ist es gelungen, den total beschädigten Kleinwagen aus dem Gewirr zu ziehen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück, konnte in der Nacht von der Feuerwehr unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1520 Aufrufe

360 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen