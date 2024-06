In Bildern: Bergung des in Gmünd entgleisten ICE läuft

Auf Höhe des Gewerbegebiets „Krähe“ in Schwäbisch Gmünd ist in der Nacht zu Sonntag ein ICE von einem Erdrutsch erfasst worden und entgleist. Für den Zug von München nach Stuttgart war es nicht die übliche Route — er war aufgrund des Hochwassers auf einer Ausweichstrecke unterwegs. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch den ganzen Sonntag in Anspruch nehmen.

Sonntag, 02. Juni 2024

Benjamin Richter

1 Minute 10 Sekunden Lesedauer



Die 185 Passagiere des ICE 510 von München nach Stuttgart hatten am Samstag gegen 23.30 Uhr in Schwäbisch Gmünd Glück im Unglück: Zwar entgleiste der Triebkopf ihres Zugs wegen eines Erdrutschs auf den Schienen, doch die Waggons kippten nicht um. Auch diesem Umstand ist es zu verdanken, dass bei dem Unfall niemand verletzt wurde.



Die Feuerwehren aus Gmünd und den Teilorten, Rettungskräfte des DRK, Polizei und Notfallkräfte der Deutschen Bahn eilten herbei, um den verunglückten Zug mithilfe einer Notleiter zu evakuieren und die Passagiere in einem Gebäude in der Marie-​Curie-​Straße zu versorgen, bevor sie ihre Fahrt nach Stuttgart in Bussen fortsetzten.

Wie lange die Bergungsarbeiten an dem ICE noch dauern werden, dazu kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Eine Herausforderung stellt für die Einsatzkräfte vor Ort nicht nur das Aufgleisen des beschädigten, 200 Tonnen schweren Triebkopfs des ICE dar, sondern auch, dass mehrere vom Erdrutsch und umgestürzten Bäumen beschädigte Wagen begutachtet werden müssen.

In dem Erdrutsch steht auch noch ein verschüttetes Auto, dessen von Schlamm und Baumstämmen eingeschlossener Fahrer von der Feuerwehr gerettet wurde.

Im Lauf des Tages soll es zur Bergung des Zugs weitere Beratungen von Experten der Bahn und der Bundespolizei geben. Die Strecke der Remsbahn zwischen Gmünd und Stuttgart bleibt in dem betroffenen Abschnitt bis auf Weiteres gesperrt.







