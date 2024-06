Kraftsport: Wie aus einer Wette ein WM-​Titel wird

Foto: Pfleiderer

Bei den Welttitelkämpfen in Austin/​Texas im Bankdrücken setzte sich der 22 Jahre alte Felix Pfleiderer in der offenen Klasse der U 23 wie erwartet die Krone auf. Im sogenannten Classic Bench Press stemmte der Lorcher 235 Kilogramm.

Sonntag, 02. Juni 2024

Thomas Ringhofer

45 Sekunden Lesedauer



Am Sonntag ging es für Pfleiderer und die deutsche Delegation aus den USA zurück in die Heimat. Heimat, das ist beim frischgebackenen Juniorenweltmeister Lorch-​Strauben. Heimatverein ist der KSC Leintal in Leinzell.









Wie die WM in den USA lief und welche neuen Aufgaben für den Lorcher anstehen, das lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Seit erst fünf Jahren betreibt Pfleiderer Kraftsport. Dass er sich jetzt überhaupt Weltmeister nennen darf, hat er einer Wette zu verdanken: „Ich habe mit einem Kumpel gewettet, dass ich innerhalb eines Jahres 200 Kilogramm stemmen werde“, sagte er kurz vor seinem Flug aus den USA gegenüber der RZ. Gewettet wurde um die gigantische Summe von 20 Euro. Dass er die Wette gewonnen hat, hat er seinem Trainingsfleiß zu verdanken. „Ich habe damals, 2019, im Fitnessstudio trainiert und vielleicht 40 oder 50 Kilo gestemmt“, so der Weltmeister.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



190 Aufrufe

180 Wörter

39 Minuten Online



Beitrag teilen