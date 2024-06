Marginalie: Schwurbelfrei ins Einheitsjenseits

Sonntag, 02. Juni 2024

Unlängst rief ein Lehrer einer Schule aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung in der Redaktion an. Er erzählte, dass er mit seiner Klasse die Europawahl durchgespielt hatte, dass die Schülerinnen und Schüler testweise ihr Kreuz auf einen Wahlzettel setzen durften und fragte, ob die Redaktion an einem Bericht darüber interessiert sei. Der Kollege, der mit dem Lehrer sprach, erkundigte sich, ob auch die Kommunalwahl Thema des Unterrichts gewesen sei. Denn während bei der Europawahl das simple Prinzip „Jeder nur ein Kreuz“ gilt, ist das Verfahren bei der Kommunal– und Kreistagswahl mit den verschiedenen Wahlvorschlägen sowie dem Kumulieren und Panaschieren deutlich komplizierter.





Der Lehrer meinte, da hätte der Kollege durchaus recht. Allerdings habe es hierfür keine Handreichungen und Unterrichtshilfen von oben gegeben – was schade sei, denn gerade mit der Kommunalwahl könne man schließlich die Politik vor Ort mitbestimmen. Und leider sei wegen der Pfingstferien kaum noch Zeit, das noch vor dem 9. Juni nachzuholen. Vielleicht ist hier mit dem etwas einseitigen Fokus auf die Europawahl eine Chance verpasst worden.









Womit wir im Bereich der Sprachkritik angekommen wären. „Alle Philosophie ist Sprachkritik“, lehrte Ludwig Wittgenstein dereinst. Deren praktische Anwendbarkeit ist zwar umstritten. Es kann aber erhellend sein, sprachliche Hervorbringungen mit dem „BlaBlaMeter“ (blablame​ter​.de) zu untersuchen, das gratis im Internet verfügbar ist. Wer einen beliebigen deutschsprachigen Text in das Eingabefenster der einfach bedienbaren Internetseite einfügt, kann sofort anhand einer Maßzahl ablesen, wie viel heiße Luft darin enthalten ist. Die Interpretation ist simpel: Das Ergebnis bewegt sich zwischen 0 und 1. Je näher die Zahl an der 1 liegt, desto mehr leeres Geschwurbel weist der Text auf.





Hier ein paar Beispiele: Das erste Kapitel des Johannesevangeliums in der Übersetzung von Martin Luther (Fassung von 2017) erreicht einen phänomenalen Wert von 0,02. Ciceros erste Rede gegen Catilina kommt in deutscher Übersetzung auf ein gleichfalls vorbildliches Ergebnis von 0,05. Die Antrittsrede von John F. Kennedy, ebenfalls in deutscher Übersetzung, erreicht einen Index von 0,13 – ein für eine Politikerrede der jüngeren Zeit bemerkenswertes Resultat.





Nicht ganz nachzuvollziehen war auch die Liedauswahl beim Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Münsterplatz am Pfingstmontag. Zur Einleitung wurde „Imagine“ von John Lennon gesungen. Zweifellos ein schönes Lied. Aber wenn es im Text heißt: „Imagine there’s no countries .… and no religion, too“ oder „Imagine there’s no heaven … no hell below us, above us only sky“, dann stellt sich die Frage, wie sehr die Kirchen noch ihrem Markenkern verpflichtet sind. Bei den protestantischen Denominationen scheint sich ja zunehmend der Gedanke an die Erlösung in einem Einheitsjenseits durchzusetzen. Und die letzte Feuer-​und-​Schwefel-​Predigt des katholischen Dekans ist ganz bestimmt auch Jahrzehnte her.Vergleicht man damit die Pressemitteilung, mit der ein in Schwäbisch Gmünd ansässiger Spielwarenhersteller vor wenigen Tagen seine Umsiedlung nach München ankündigte, dann wird der Unterschied sofort deutlich: Die betreffende Meldung kam auf einen Heiße-​Luft-​Index von 0,88. Der ausgesprochen wolkig formulierte erste Absatz sprengte sogar die Skala und erreichte einen Wert von 1,11. Bleibt zu fragen: Wie schneidet im Vergleich dazu die vorliegende Marginalie ab? Bitte sehr: Mit einem Wert von 0,18 bewegen sich diese Zeilen im Bereich hochwertiger journalistischer Texte. (Hans Riedl)

