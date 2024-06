Ostalb: Wetterdienst warnt erneut vor schwerem Gewitter

Der Pegel der Rems ist über Nacht zurückgegangen und liegt derzeit um 1,50 Meter, was einem Hochwasser entspricht, wie es statistisch alle zwei Jahre vorkommt. Die Lage bleibt angespannt, aber ruhig. Wirklich trockener soll es aber erst am Montag werden: Bereits ab den Mittagsstunden ziehen an diesem Sonntag von Nordosten her neue kräftige Gewitter über den Ostalbkreis. Der DWD warnt vor teils mehrstündigem Starkregen.

Sonntag, 02. Juni 2024

Benjamin Richter

Die Warnung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für den Ostalbkreis gilt seit 12 Uhr am Sonntag und noch bis Mitternacht zum Montag. Die gebietsweisen Unwetter können demnach kleinräumig bis zu 50 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter bringen, lokal eng begrenzt auch bis zu 70 Liter innerhalb weniger Stunden. Auch Hagel ist möglich. Entspannung ist erst am Montag in Sicht, wenn es voraussichtlich wieder trockener werden und sich womöglich zeitweise auch wieder die Sonne zeigen soll.





