Heubach: Anmeldung für Ferienprogramm freigeschaltet

Ab sofort können Kinder und Jugendliche sich für das Heubacher Ferienprogramm im Sommer 2024 anmelden. Eine Software stellt sicher, dass möglichst jedem Kind mindestens ein Wunsch erfüllt wird. Anmeldeschluss ist der 15. Juli.

Für einige Veranstaltungen werden Gebühren erhoben, die bei der Abholung der Teilnehmerausweise bezahlt werden müssen. Frauke Helmle vom Familienbüro der Stadt Heubach weist darauf hin, dass mit Hilfe des Bildungs– und Teilhabepaketes auch Kinder aus bedürftigen Familien am Ferienprogramm teilnehmen können. Familien, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, können im Rahmen des Bildungs– und Teilhabepakets für die Teilnahme an Veranstaltungen des Ferienprogramms Leistungen beantragen, sofern der Anspruch nicht anderweitig ausgeschöpft ist.

Interessierte werden gebeten, sich zur Antragstellung und Abklärung an die zuständige Behörde (Alg II: Jobcenter; Wohngeld/​Kindergeldzuschlag: Landratsamt Ostalbkreis Aalen) zu wenden. In jedem Fall muss die Gebühr von den Teilnehmern zunächst im Familienbüro Heubach entrichtet werden und wird dann bei Anspruch vom zuständigen Amt ganz oder teilweise erstattet.

Fragen rund um das Heubacher Ferienprogramm beantwortet Frauke Helmle unter 07173/​181 – 45.





Unaufhaltsam kommen sie näher: die Sommerferien! Ab sofort können sich die Heubacher Kinder und Jugendlichen bei 45 bunten Veranstaltungen des Heubacher Ferienprogramms anmelden. „Wir freuen uns sehr, dass es auch in diesem Jahr wieder so interessante und unterschiedliche Veranstaltungen oder Aktionen beim Heubacher Ferienprogramm gibt“, erklärte Heubachs Bürgermeister Dr. Joy Alemazung.Ab sofort kann man wieder online auf der Seite heubach​.ferien​pro​gramm​-online​.de nach Herzenslust im Ferienprogramm stöbern und sich bei den gewünschten Veranstaltungen anmelden.Anmeldeschluss ist der 15. Juli. Die Vergabe der Veranstaltungsplätze wird auch in diesem Jahr wieder durch ein bewährtes Softwareprogramm geregelt. So soll sichergestellt werden, dass möglichst jedes Kind mindestens einen Wunsch erfüllt bekommt. Bei einigen Veranstaltungen erfolgt die Anmeldung direkt beim jeweiligen Veranstalter. Hinweise und Informationen zum Ausgabeverfahren und zur Anmeldung findet man auch online unter dem Button „Anmeldung“.Die Teilnehmer können sich dann ab Dienstag, 16. Juli, im Familienbüro erkundigen, bei welchen Veranstaltungen sie mitmachen dürfen. Ab diesem Tag liegen die Teilnehmerausweise im Rathaus, Zimmer 6, zur Abholung bereit. Während der Sommerferien werden zudem wöchentlich die noch freien Veranstaltungsplätze im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadtverwaltung veröffentlicht, so dass auch Kurzentschlossene die Möglichkeit haben, am Ferienprogramm teilzunehmen.

