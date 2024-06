Heuchlingen war auf eine große Flutwelle vorbereitet

Auch Heuchlingen hatte sich gegen die Leintalflut gerüstet. Teile des Ortes waren wegen Hochwasser-​Gefahr vorsorglich evakuiert und Straßen durchs Leintal gesperrt worden.

Montag, 03. Juni 2024

Gerold Bauer

In Heuchlingen konnte dann aber im Laufe des Montagvormittags Entwarnung gegeben werde. Denn die Pegelstände stiegen nicht mehr so weit an, dass eine komplette Überflutung des Ortskerns zu befürchten war.

