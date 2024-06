Lein-​Hochwasser: Evakuierung in Heuchlingen, Leinzell, Göggingen und Abtsgmünd

Foto: tv

Seit 4.55 Uhr wird Täferrot am Montagmorgen auf Grund von Überflutungen evakuiert. Menschen in Tallagen sollen ihre Häuser verlassen und die Notunterkunft aufsuchen. Mittlerweile wurde die Evakuierung auf andere Gemeinden ausgeweitet.

Montag, 03. Juni 2024

Thorsten Vaas

Hier gibt es Notunterkünfte:

- Täferrot: Turnhalle im Schulweg

- Heuchlingen: Kindergarten in der Schulstraße, Albvereinshaus in der Brackwanger Straße und im Gemeindehaus

- Leinzell: Mensa der Schule in der Rosensteinstraße

- Abtsgmünd-​Neubronn: Dorfhaus in der Kapellenstraße 5

- Abtsgmünd-​Pommertsweiler: Turnhalle in der Oberen Straße 23



Die Notunterkünfte können im Bedarfsfall direkt aufgesucht werden, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Auch in anderen Gemeinden wurden Häuser entlang der Lein teilweise evakuiert.

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, die aktuellen Warnmeldungen weiterhin aktiv zu verfolgen.

Während sich die Pegelstände in der Nacht auf Montag vielerorts stabilisiert haben, oder bereits sanken, war und ist die Situation an der Lein „problematisch“, wie es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt heißt.

Der Führungsstab der Hilfsorganisationen des Ostalbkreises ist bereits seit Beginn der aktuellen Wetterlage im Landratsamt eingerichtet. Landrat Bläse, die Geschäftsbereiche Wasserwirtschaft sowie Brand– und Katastrophenschutz des Landratsamts haben sich regelmäßig über den Stand der Lage ausgetauscht.

Feuerwehr wird informiert

Schon am vergangenen Samstag (2. Juni) hatte sich abgezeichnet, dass im Bereich der Lein die Rückhaltebecken zu über 80 Prozent gefüllt waren. Weil die Becken bei Erreichen der maximalen Füllhöhe entlasten, also kontrolliert überlaufen, wurden die Feuerwehrkommandanten der Gemeinden Täferrot, Leinzell, Abtsgmünd, Göggingen und Heuchlingen am Samstagabend vom Führungsstab und vom Geschäftsbereich Wasserwirtschaft entsprechend vorinformiert. Die Kommunen haben daraufhin teils bereits eigene Maßnahmen getroffen und schließlich im Laufe der Nacht auf Montag in Abstimmung mit dem Führungsstab und dem Verwaltungsstab ihre Anlieger entlang der Lein vorsorglich evakuiert und in Notunterkünften untergebracht.

Nachdem im Laufe des Sonntags über dem Nordwesten des Ostalbkreises und hinein in den Rems-​Murr-​Kreis schwere Gewitter mit Starkregen niedergingen, hat sich der Wasserdruck auf die beiden Rückhaltebecken weiter verstärkt. Die Becken haben in der Nacht zum Montag ihre maximalen Füllstände erreicht und entlasten. Dies hatte erste Überflutungen in Täferrot gegen 4.30 Uhr zur Folge. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Hochwassers wurde die Bevölkerung in den Tallagen der Gemeinde Täferrot um 4.55 Uhr per Bevölkerungswarnung über die gängigen Warn-​Apps, Cellbroadcast und Radiomeldungen von Landratsamt und Führungsstab aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und die vorbereitete Notunterkunft in der Turnhalle im Schulweg aufzusuchen.

Evakuierung angeordnet

In den Gemeinden Täferrot, Heuchlingen und Leinzell bleiben Schulen und Kindergärten heute geschlossen. In der Gemeinde Abtsgmünd bleiben nur die Schulen im Hauptort geschlossen.

Neben den bereits bekannten Notunterkünften in Heuchlingen, Leinzell und Täferrot wurden in Abtsgmünd-​Neubronn das Dorfhaus in der Kapellenstraße 5 und in Abtsgmünd-​Pommertsweiler die Turnhalle in der Oberen Straße 23 vorbereitet.

Am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr wurde die Evakuierung auf die Tallagen der Gemeinden Heuchlingen, Leinzell, der Ortsteile Mulfingen und Horn der Gemeinde Göggingen sowie die Talsole entlang der Lein in der Gemeinde Abtsgmünd ausgeweitet.

Landratsamt und Führungsstab wollen laufend über die weiteren Entwicklungen informieren:

Bereits im Laufe des Samstags mussten die Feuerwehren im Kreis zu rund 30 Kleineinsätzen gerufen werden. Größere Schadenslagen im Ostalbkreis waren nach Angaben des Landratsamts:



- Die Waldhäuser Steige zwischen Aalen-​Unterkochen und Aalen-​Brastelburg ist nicht mehr befahrbar und voll gesperrt.

- In Aalen-​Glashütte gab es einen Hangrutsch, der Hang ist nach wie vor in Bewegung. Bei einer weiteren Rutschung droht eine Überschwemmung durch einen unterhalb des Hangs befindlichen Fischweiher.

- In Aalen-​Unterkochen muss eine größere Baugrube samt angrenzendem Gebäude gegen Rutschungen gesichert werden.

DIe Situation in Alfdorf

Auch Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz berichtet auf Facebook von der aktuellen Hochwasserlage in seiner Gemeinde. Alle vier Hochwasserrückhaltebecken (Hagerwaldsee, Hüttenbühlsee, Leinecksee und Eisenbachsee) seien übergelaufen.

„Als erstes war am Sonntag, gegen 21.30 Uhr der Hagerwaldsee, wodurch ein dort befindlicher Camingplatz in Teilen geflutet wurde und vereinzelt Wohnwagen und Vorzelte versetzten und wegschwemmten“, so Krötz. Parallel erreichte auch der Hüttenbühlsee seine Kapazitätsgrenze. „Auf dem Dauer-​Campingplatz Hagerwaldsee hatten sich am Sonntagabend keine Übernachtungsgäste befunden.“ Die Bewohner der Gaststätte Hagerwaldsee, Voggenbergmühle, Buchengehrener Sägmühle, Voggenberger Sägmühle, Strübelmühle, Hagmühle, Haghofer Ölmühle, Leinecksmühle, Heinlesmühle und weitere gefährdete Gehöfte und Weiler seien zuvor durch die Feuerwehr rechtzeitig gewarnt und teilweise in Sicherheit gebracht worden. Inzwischen seien die Pegelstände von Hagerwaldsee und Hüttenbühlsee wieder rückläufig, „die Hochwasserrückhaltebecken befinden sich jedoch weiter noch in der Entlastung“.

Inzwischen seien die Pegel auch am Eisenbachsee und Leinecksee gestiegen, sodass sie überlaufen. „Alle gefährdete Gehöfte und Weiler wurden rechtzeitig informiert und eine Unterbringung der Personen im Bürgerzentrum in Pfahlbronn angeboten, in dem sich zeitweise bis zu rund 30 Personen befanden“, so Krötz weiter. Die Personen wurden vom DRK Ortsverein Alfdorf betreut.

Die Straßen waren in der Nacht teilweise überflutet, inzwischen seien sie wieder weitgehend befahrbar. Die Verbindungsstraße zwischen Hagmühle und Haghof ist weiterhin unbefahrbar und gesperrt.

Alle drei Abteilungen der Feuerwehr Alfdorf sind seit Sonntagabend im Einsatz und unterstützen teilweise zusätzlich noch andere Gemeinden bei der Hochwasserlage.