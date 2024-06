Hochwasser in Alfdorf: Voggenbergmühle und Hagerwaldsee betroffen

Der andauernde und teils starke Regen am Wochenende hat auch in der Gegend um Alfdorf für Überschwemmungen und Hochwasser gesorgt. Besonders abgelegenere Gebiete in tiefen Lagen hatten und haben mit den Wassermassen zu kämpfen.

Montag, 03. Juni 2024

Auch die dortige Gaststätte wurde vom Hochwasser getroffen, der Keller lief voll. An der Voggenbergmühle blieb der Mühlenladen zwar verschont, die Mühle selbst jedoch stand unter Wasser.

Aktuell laufen die Aufräumarbeiten an beiden Orten.





Wer finanzielle Hilfe benötigt, weil zum Beispiel das Auto abgesoffen ist oder Wertsachen verloren gingen, kann sich unterdess an den Verein Füreinander Alfdorf wenden. Der hat eine GoFundMe Kampagne eingerichtet, um Spenden zu sammeln.





Am stärksten vom Hochwasser betroffen sind laut Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz die Voggenbergmühle, der Campingplatz am Hagerwaldsee sowie die Gaststätte am gleichen Ort. „Die Rückhaltebecken am Waldsee sind als erstes übergelaufen“, erzählt Krötz. Die folgende Flutwelle habe einige Wohnwagen auf dem Dauercampingplatz verschoben, beziehungsweise regelrecht „rauskatapultiert.“ Glücklicherweise sei wegen des schlechten Wetters niemand vor Ort gewesen.

