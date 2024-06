Hochwasser: In der Nacht mussten Menschen in Täferrot die Häuser verlassen

Die Bedrohung durchs Hochwasser hatte in Täferrot Konsequenzen: Der im Tal liegende Teil von Täferrot wurde von der Feuerwehr von Sonntag auf Montag zwischen 1 und 4 Uhr in der Nacht evakuiert. Die Menschen fanden Zuflucht in der Werner-​Bruckmeier-​Halle, wo sie vom DRK betreut wurden bis kurz vor 9 Uhr die Entwarnung kam.

Montag, 03. Juni 2024

Gerold Bauer

Olga Kunz wohnte schon in Täferrot, als es noch keinen Hochwasserschutz mit Hilfe der Rückhaltebecken des Wasserverbands Kocher-​Lein gab. Dass sie mitten in der Nacht von der Feuerwehr aus dem Haus geholt wurde, hat aber auch sie noch nie erlebt. Natürlich war die Seniorin zunächst erschrocken, als sie das Blaulicht vor der Tür sah. „Aber die Feuerwehr war so hilfsbereit. Sie haben sogar gefragt, ob ich Hilfe beim Anziehen benötige!“Birthe Kanzler ist deutlich jünger, aber auch für sie war es das erste Mal in ihrem Leben, dass die Feuerwehr durch ihre Straße fuhr und sie via Lautsprecher zum Verlassen das Hauses aufforderte. Genau wie ihre Nachbarin dachte sie beim Aufwachen zunächst, dass sie das nur geträumt hatte. Denn so was kenne man doch eigentlich nur aus dem Fernsehen. „Wir mussten erst mal realisieren, dass das jetzt direkt vor der Haustüre passiert.“„Man weiß in solchen Fällen gar nicht, was man auf die Schnelle so alles einpacken und an Dokumenten in Sicherheit bringen sollte“, meinte Kirchengemeinderätin Marianne Ostertag. Außer ihrer Handtasche hat sie dann auch alles da gelassen. „Eigentlich sollte man für solche Fälle immer eine fertig gepackte Tasche griffbereit haben“, zieht sie ein Resumee aus dieser neuen Erfahrung. Nicht wenige aus der Kriegsgeneration, die damals immer wieder in einen Luftschutzkeller flüchten mussten, machten dies noch lange nach 1945 so. Manche hatten für Notfälle mit Stromausfall sogar immer eine Kerze und eine Schachtel Streichhölzer auf dem Nachttisch neben dem Bett.„Zur Sicherheit“, so erzählt Feuerwehrmann Sven Hillebrand, „habe man auch bei den direkt betroffenen Anwohnern geklingelt.“ Weil es sich um eine offizielle Katastrophenschutzanordnung des Landratsamts handelte, gab es zur Evakuierung auch kein Wenn und Aber. Für den Fall, dass sich jemand geweigert hätte, der Aufforderung Folge zu leisten, war eine Polizeistreife vor Ort. Man hat offensichtlich aus der Tragödie im Ahrtal gelernt und wollte kein Risiko eingehen.Schon am Sonntagabend wurden die unmittelbar betroffenen Anlieger mit Handzetteln vorgewarnt, dass sich die Hochwasserlage im Hauptort zuspitzen könnte, berichtet Bürgermeister Markus Bareis. Auch die Täferroter App fürs Handy oder den PC standen als Kommunikationsmittel zur Verfügung. Ständig habe er gemeinsam mit der Feuerwehr und der Katastrophenschutzzentrale des Landratsamts in Kontakt gestanden und die Vorgehensweise beraten. Das THW und die Mutlanger Feuerwehr hatten für die Bürgerschaft Sandsäcke zum Sichern der Gebäude bereit gestellt und im hoch gelegenen Durlangen wurde eine Einsatzzentrale eingerichtet.Kurz nach Mitternacht kam in Täferrot die erste Durchsage mit einer Warnung und der Aufforderung, die Häuser zu verlassen und sich an sichere Orte zu begeben. Rund vier Stunden später war es dann tatsächlich soweit: Der Hauptort wurde evakuiert. Viele brachten ihre Autos ebenfalls in Sicherheit und parkten sie in höher gelegenen Bereichen des Orts.„Das war alles mega-​korrekt organisiert und lief perfekt ab“, adressierte Bürger Ralf Arnold ein Lob an die Feuerwehr. „Und in der Halle wurden wir schon mit Essen und Getränken erwartet.“ Auch am frühen Vormittag saßen dort weit über 100 Menschen, manche in Decken eingehüllt. Das DRK stand mit einem Rettungswagen bereit, kümmerte sich um die Bewirtung und hatte im Vereinsraum Feldbetten aufgebaut. Einige ältere Leute und Kinder hatten sich dort hingelegt und ruhten sich aus; manche schliefen sogar tief und fest.Unter den vielen Leuten in der Werner-​Bruckmeier-​Halle saß auch jener Mann, nachdem das Gebäude benannt ist: Altbürgermeister Werner Bruckmeier war schon vor über 50 Jahren Schultes in Täferrot und hat in seinen fast 90 Lebensjahren schon so manches Hochwasser in der Gemeinde erlebt. Auch als persönlich Betroffener, denn sein eigenes Haus liegt ja nur einen Steinwurf entfernt vom Damm des Täferroter Regenrückhaltebeckens.Angesichts des aktuellen Hochwassers erinnerte sich Bruckmeier im Gespräch mit der Rems-​Zeitung an den Februar des Jahres 1988, als zur Schneeschmelze noch extreme Regenfälle kamen und die Stauseen des Wasserverbands Kocher-​Lein überliefen. „Damals gab es noch keine Katastrophenpläne im heutigen Sinne, und auch keine Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr. Wir mussten auf der Basis unseres gesunden Menschenverstandes selbst entscheiden, was am Besten ist.“ Wobei Bruckmeier durchaus einräumt, dass er damals „Bauchweh“ hatte und am Ende froh war, dass es bei einigen voll gelaufenen Keller geblieben war.Dies wird laut bisherigen Erkenntnissen auch die Bilanz des aktuellen Hochwasserereignisses in Täferrot sein. Kurz vor 8.30 Uhr betrat Bürgermeister Markus Bareis – als aktiver Feuerwehrmann in Uniform – mit einem Megaphon die Halle und gab eine erste Entwarnung. „Es sieht so aus, als seien wir mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte er und kündigte an, dass die Bürgerinnen und Bürger so ab 9.15 Uhr in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren können. Um 9 Uhr ordnete Bareis dann auch an, dass die vorsorglich gesperrte Ortsdurchfahrt wieder für den Verkehr freigegeben wird.

