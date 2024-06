Hochwasser-​Lage in Alfdorf – Hilfe angekündigt

Fotos: Krötz

In Alfdorf sind alle vier Hochwasserrückhaltebecken (Hagerwaldsee, Hüttenbühlsee, Leinecksee und Eisenbachsee) in der Nacht auf Montag übergelaufen. Das Hochwasser hat schwere Schäden angerichtet. Der Verein Füreinander Alfdorf kündigt Hilfe für Betroffene an.

Montag, 03. Juni 2024

Thorsten Vaas

Die Bewohner der Gaststätte Hagerwaldsee, Voggenbergmühle, Buchengehrener Sägmühle, Voggenberger Sägmühle, Strübelmühle, Hagmühle, Haghofer Ölmühle, Leinecksmühle, Heinlesmühle und weitere gefährdete Gehöfte und Weiler seien zuvor durch die Feuerwehr rechtzeitig gewarnt und teilweise in Sicherheit gebracht worden. Inzwischen seien die Pegelstände von Hagerwaldsee und Hüttenbühlsee wieder rückläufig, „die Hochwasserrückhaltebecken befinden sich jedoch weiter noch in der Entlastung“.





Die Pegelstände





Inzwischen seien die Pegel auch am Eisenbachsee und Leinecksee gestiegen, sodass sie überlaufen. „Alle gefährdete Gehöfte und Weiler wurden rechtzeitig informiert und eine Unterbringung der Personen im Bürgerzentrum in Pfahlbronn angeboten, in dem sich zeitweise bis zu rund 30 Personen befanden“, so Krötz weiter. Die Personen wurden vom DRK Ortsverein Alfdorf betreut.





Die Straßen waren in der Nacht teilweise überflutet, inzwischen seien sie wieder weitgehend befahrbar. Die Verbindungsstraße zwischen Hagmühle und Haghof ist weiterhin unbefahrbar und gesperrt. Alle drei Abteilungen der Feuerwehr Alfdorf sind seit Sonntagabend im Einsatz und unterstützen teilweise zusätzlich noch andere Gemeinden bei der Hochwasserlage.





Am Sonntagabend wurde von Bürgermeister Ronald Krötz ein Einsatzstab mit der Feuerwehr, des DRK, mit Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofs einberufen. Bürgermeister Ronald Krötz: „Ich danke allen Einsatzkräften für das schnelle und professionelle Eingreifen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass alle Bewohner der gefährdeten Weiler und Gehöfte rechtzeitig gewarnt werden konnten und kein Personenschaden zu beklagen ist. Sobald es die Lage zulässt, werden wir uns am Montag einen Überblick über den entstandenen Sachschaden verschaffen und den betroffenen Gebäudeeigentümern so gut es geht Hilfe anbieten.“





Hilfe angekündigt





Inzwischen hat auch der Verein Füreinander Alfdorf Hilfe für Betroffene angekündigt. „Wir sind betroffen und schockiert, wie das Hochwasser in Alfdorf und auch in anderen Regionen uns getroffen hat“, schreibt der Verein auf Facebook . Füreinander Alfdorf möchte nun die Betroffenen finanziell unterstützen. „Meldet Euch, falls ihr Hilfe benötigt. Wir versuchen unser Möglichstes, Euch zu helfen“, heißt es weiter. Hier der Kontakt:



0176 80342244

fuereinanderalfdorf@​outlook.​de





Mehr zur aktuellen Hochwasser-​Lage in der Region: Lein-​Hochwasser: Evakuierung in Heuchlingen, Leinzell, Göggingen und Abtsgmünd

Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz berichtet von der aktuellen Hochwasserlage in seiner Gemeinde. Alle vier Hochwasserrückhaltebecken (Hagerwaldsee, Hüttenbühlsee, Leinecksee und Eisenbachsee) sind dort übergelaufen. „Als erstes war am Sonntag, gegen 21.30 Uhr der Hagerwaldsee, wodurch ein dort befindlicher Camingplatz in Teilen geflutet wurde und vereinzelt Wohnwagen und Vorzelte versetzten und wegschwemmten“, so Krötz. Parallel erreichte auch der Hüttenbühlsee seine Kapazitätsgrenze. „Auf dem Dauer-​Campingplatz Hagerwaldsee hatten sich am Sonntagabend keine Übernachtungsgäste befunden.“

