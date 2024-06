Höher, schneller, teurer: Rekorde rund ums Fahrrad

So schnell wie eine abhebende Boeing 747, so teuer wie ein Haus: Bestmarken rund um dem Drahtesel – zum Welttag des Fahrrads am heutigen Montag.

Fahrräder im Rausch der Geschwindigkeit, tonnenschwer oder sündhaft teuer: Zweiräder gibt es nicht nur in vielen Varianten, sondern auch Extremen. Eine Auswahl an Rekorden zum heutigen Weltfahrradtag.





Der schnellste Mensch, der sich auf einem Fahrrad fortbewegte, ist laut Guinness-​Buch der Rekorde eine Frau: Auf ihrem maßgeschneiderten Zweirad ließ sich Denise Mueller-​Korenek 2018 von einem Wagen mit einem Schleppseil auf Geschwindigkeit bringen. Leinen los, und die damals 45-​Jährige raste im Windschatten des vorausfahrenden Fahrzeugs mit etwa 296 Kilometern pro Stunde durch die Salzwüste im US-​Bundesstaat Utah. Das ist ungefähr so schnell wie eine Boeing 747, die beim Abflug die Startbahn verlässt.





Wer den Rekord für die höchste Fahrrad-​Geschwindigkeit aus eigener Muskelkraft hält und welche Maße das längste, größte und kleinste Fahrrad der Welt aufweisen, das erfahren Sie am Montag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch im iKiosk.

