Katastrophen-​Voralarm: Hochwasser-​Lage im Rems-​Murr-​Kreis

Nachdem die Hochwasserlage Sonntagabend unter Kontrolle zu sein schien, hat sich die Lage durch extremen Starkregen in der Nacht unerwartet verschärft. Das Landratsamt im Rems-​Murr-​Kreis hat Katastrophen-​Voralarm ausgelöst.

Montag, 03. Juni 2024

Thorsten Vaas

Seit Montagmorgen wurden Anwohner in den betroffenen Rems-​Kommunen vorsorglich evakuiert. Am späten Vormittag kam Entwarnung: Die Hochwasser-​Lage im Landkreis hat sich stabilisiert. Die Rückhaltebecken werden langsam und kontrolliert abgelassen. Die durch die Städte und Gemeinden vorsorglich angeordnete Evakuierung wird aufgehoben. „Sie können wieder in Ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel. Mit Blick auf die verheerenden Schäden und die Aufräumarbeiten bleibt der Katastrophen-​Voralarm bestehen.





Der Verkehr der Wieslauftalbahn ist eingestellt, ist gibt keinen Schienenersatzverkehr. In den betroffenen Kommunen (Waiblingen, Weinstadt, Remshalden, Winterbach) bleiben Schulen und Kitas geschlossen. Gleiches gilt für das Berufsschulzentrum Schorndorf. Schüler, die nicht in die Schule gelangen können, sollen ebenfalls zuhause bleiben. Die Hochwasserlage an der Murr sowie im Wieslauftal hat sich entschärft.





Die Hochwasserrückhaltebecken der Rems sind gefüllt und das neuralgische Becken in Winterbach wird kontrolliert entleert. „Oberstes Ziel ist es dabei, die Ortslagen zu schützen. Aktuell sinken von Schwäbisch Gmünd kommend die Pegel. Derzeit ist kein Starkregen angekündigt“, heißt es weiter.





Das Landratsamt hat ein Bürgertelefon eingerichtet unter 07151 /​501‑1111





„Bitte achten Sie auf die Warnmeldungen in den Warn-​Apps, beachten Sie Sperrungen und leisten Sie den Ansagen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten Folge. Bitte meiden Sie unbedingt die Gefahrenbereiche. Kein Hochwasser-​Tourismus!“, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie verhält man sich bei Hochwasser? Was ist wichtig? Das Landratsamt Ostalbkreis und der Führungsstab haben Verhaltensregeln veröffentlicht – Wichtig: Richtiges Verhalten bei Hochwasser