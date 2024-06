Oldtimertreffen in Heubach

Nach Herzenslust Fachsimpeln – das reizt viele der Oldtimer-​Freunde an dem jährlichen Treffen. Manch einer wird mit den alten Autos auch kreativ. Fotos: fabro

Viele auswärtige Audi-​Fans hatten sich trotz der schweren Regenfälle bereits ab Donnerstag zum 19. Oldtimer-​Treffen in Heubach eingefunden. Denn im Mittelpunkt stand diesmal der Audi 100 C2 – firmenintern als Typ 43 bezeichnet

Montag, 03. Juni 2024

Sarah Fleischer

Am Sonntag folgte das große Finale mit dem Treffen auf den Parkplätzen vor dem Schloss und hinter der Silberwarenfabrik.

Ein Dauerthema im Gespräch der Sammler sind die Ersatzteile. Zwar sei deren Beschaffung etwas einfacher geworden, meint Uwe Schweikhard aus Bad Rappenau, denn im eigenen Geschäftsbereich „Audi Tradition“ des Herstellers würden in den letzten Jahren alte Teile wieder aufgelegt und Lagerrückläufe weiterverkauft. Entscheidend sei jedoch trotzdem „eine gute Community“.



Fürs kommende Jahr steht mit dem 20. Oldtimer-​Treffen ein Jubiläum der Heubacher Audi-​Treffen an, aber richtig gefeiert werden soll dann 2026, denn dann wird der Audio Typ 43 ein halbes Jahrhundert alt.







Aus welchen Ecken Deutschland die Oldtimer-​Fans nach Heubach kamen und was sie so an den alten Audis lieben, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



