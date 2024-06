Ostalb: Das Hochwasser und die Beinahe-​Katastrophe

Foto: hs

Bilanz eines Wochenendes: Der Raum Schwäbisch Gmünd kam an wettertechnisch extrem turbulenten Tagen mit teils dramatischen Situationen und durch Einsatz vieler Helfer vergleichsweise glimpflich davon.

Montag, 03. Juni 2024

Benjamin Richter

50 Sekunden Lesedauer



Hunderte Mitglieder der Feuerwehr und der anderen Hilfsorganisationen blicken im Ostalbkreis zurück auf ein Wochenende mit extremen Unwetter-​Ereignissen. Die Wetterdienste hatten schon zu Wochenanfang gewarnt. Und sie lagen mit ihren Vorhersagen genau richtig.

Tiefdruckzonen zwischen Mittelmeer, Nordsee und Atlantik prallten in Süddeutschland, mithin auch über der Ostalb, heftig aufeinander und sorgten für starken Regen.

Zusammengefasst die zunächst erfreuliche Bilanz des turbulenten Wochenendes: Niemand wurde verletzt. Abgesehen von Verwüstungen in den Hochwasser-​Zonen der Flüsse und Bäche, so beispielsweise im Gmünder Remspark, halten sich die Sachschäden in Grenzen. Das ist nicht zuletzt den unermüdlichen Helfern der Feuerwehren zu verdanken.

Zeitweise sah es sehr kritisch aus. Die Fluten aus den überlasteten Kanalsystemen bedrohten mehrere Orte, so Degenfeld und Untergröningen. Der Gmünder Feuerwehrkommandant Uwe Schubert schwört angesichts dieser Herausforderungen erneut auf die Stärke der orts– und sachkundigen Abteilungen der Gesamtfeuerwehr Schwäbisch Gmünd. So seien die Überflutungen in Degenfeld rasch unter Kontrolle gebracht worden.





