Peter Zeidler wird Trainer des VfL Bochum

Foto: picture alliance/​KEYSTONE | GIAN EHRENZELLER

Was sich am Sonntag bereits abgezeichnet hat, ist an diesem Montag nun offiziell: Der aus Böbingen stammende Peter Zeidler verlässt den FC St. Gallen in der Schweiz und übernimmt zur neuen Saison das Traineramt beim Fußball-​Bundesligisten VfL Bochum.

Montag, 03. Juni 2024

Alex Vogt

34 Sekunden Lesedauer







Nun ist es fix. Sowohl der VfL Bochum als auch der FC St. Gallen haben an diesem Montagvormittag bestätigt, dass Peter Zeidler aus Böbingen den Erstligisten aus der Schweiz nach sechs Jahren verlassen und zur neuen Saison das Traineramt beim VfL Bochum übernehmen wird.Mit dem FC St. Gallen hat der 61-​jährige Böbinger die Meisterrunde der abgelaufenen Saison auf dem fünften Platz beendet und sich damit die Teilnahme an der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League gesichert. Peter Zeidler wird an diesem Montag um 14 Uhr offiziell beim VfL Bochum im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



341 Aufrufe

136 Wörter

8 Stunden Online



Beitrag teilen