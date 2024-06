Wichtig: Richtiges Verhalten bei Hochwasser

Wie verhält man sich bei Hochwasser? Was ist wichtig? Das Landratsamt Ostalbkreis und der Führungsstab haben Verhaltensregeln veröffentlicht.

Montag, 03. Juni 2024

Thorsten Vaas

Die Landkreisverwaltung und der Führungsstab appellieren an alle Bewohnerinnen und Bewohner, vollgelaufene Keller, Unterführungen oder überflutete Bereiche sowie Ufer von Flüssen und Bächen nicht zu betreten, es besteht unter Umständen Lebensgefahr.



Zum richtigen Verhalten in diesen Fällen informiert das Resilienzzentrum des Ostalbkreises ( Richtiges Verhalten bei Überflutung rettet Leben ).





Das Wichtigste in Kürze:







Was mache ich, wenn meine Umgebung bereits überflutet ist oder eine Überflutung kurz bevorsteht?





- Handeln Sie ruhig und überlegt!

- Der Schutz von Menschenleben hat absolute Priorität! Menschenrettung hat Vorrang vor dem Erhalt von Sachwerten.

- Bringen Sie rechtzeitig Kinder, Kranke und hilfebedürftige Personen in Sicherheit, am besten außerhalb der Gefahrenzone, und am besten auch sich selbst.

- Bei drohender Überflutung: Begeben Sie sich in ein höher gelegenes Stockwerk und denken Sie an die wichtigsten Sachen (am besten den gepackten Notfallrucksack).

- Wenn die Gefahr einer Überschwemmung droht, gehen Sie NICHT in Keller oder Tiefgaragen. Es besteht eine große Gefahr, dass Sie einen Stromschlag bekommen oder aufgrund des Wasserdruckes Türen nicht mehr öffnen können. Es besteht Ertrinkungsgefahr!

- Wasserkontakt vermeiden! Das Wasser kann mit Gefahrstoffen oder Fäkalien belastet sein.

- Das Hochwasser fließt oft mit hoher Geschwindigkeit ab. Halten Sie Abstand!

- In überfluteten Bereichen ist nicht zu erkennen, ob Stolperfallen, ein rutschiger Untergrund, Treibgut oder fehlende Kanaldeckel zu einer großen Gefahr werden können. Betreten Sie überflutete Bereiche nur, wenn es absolut nicht vermeidbar ist.

- Betreten Sie keine Uferbereiche! Das Ufer kann unterspült sein — es besteht Abbruchgefahr.

- Fahren Sie nicht in überflutete Bereiche. Das Fahrzeug kann weggespült werden.

- Wenn Ihr Auto durch Unterwasserhindernisse stecken bleibt, besteht bei weiter steigendem Wasserstand die Gefahr des Ertrinkens!

- Informieren Sie bei austretenden Gefahrstoffen oder Gasgeruch umgehend die Feuerwehr.

- Warten Sie mit dem Auspumpen des Kellers bis das Hochwasser abgelaufen ist, um zusätzliche Gebäudeschäden zu vermeiden.

- Rufen Sie die Feuerwehr nur in Notfällen.





